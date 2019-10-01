Кулеба розповів, як Україна захищатиме свої інтереси в ПАРЄ після повернення Росії

08:30 20.10.2019   Украина

Віцепрем’єр-міністр України Дмитро Кулеба відмовився відповідати на питання про те, чи поїде українська делегація на наступну сесію Парламентської асамблеї Ради Європи, але наголосив, що Україна здатна захищати свої інтереси, “не прогинаючись під тиском партнерів”.

Про це Кулеба сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

“Давайте збережемо інтригу. Це ж триває. Я вам скажу, що відсутність української делегації на жовтневій сесії справила сильне враження на наших опонентів”, — сказав Кулеба.

За його словами, у Ризі на початку вересня відбулася зустріч, де був створений формат “Балтія плюс”.

“Це група країн, три балтійські країни, плюс наразі Україна, Грузія, які виступили проти повернення російської делегації до ПАРЄ в тому вигляді, в якому це відбулося, і домовилися координувати свої кроки надалі. Це дуже перспективний формат, який може розширюватися. Він надсилає дуже чіткий сигнал усім тим, хто був переконаний, що вони можуть повернути Росію, а при цьому не буде ніяких наслідків... І от розвиток цього формату буде одним із пріоритетів України в Раді Європи”, — повідомив урядовець.

За словами Кулеби, нинішнє керівництво ПАРЄ довело організацію до стану, коли “за ПАРЄ стає соромно”.

У червні цього року Парламентська асамблея Ради Європи змінила процедуру застосування санкцій, і Росія повернулася до повноцінної роботи в ПАРЄ.

У відповідь на це делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в ПАРЄ залишили зал засідань. Україна також офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ.

Російська делегація не брала участі у сесіях асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження повноважень її делегації.

Українські правозахисники вважають, що повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи за умов нехтування вимог організації Росією стане “моральною капітуляцією” цієї міждержавної організації.

Нагадаємо, у регіонах України почнуть відкривати офіси євроінтеграції.



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