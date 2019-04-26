Військові контингенти країн-членів ООН, виділені за Статутом ООН з метою запобігання або ліквідації загрози миру і безпеки, "миротворцями" називає лише Росія - як і "великою" Групу семи.

Про це написав заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця у Facebook, передає УНН.

"Шановні колеги, експерти, журналісти, свого часу я тут вже писав, що UN peacekeepers лише російською мовою називаються "миротворцями", всіма іншими офіційними мовами ООН вони називаються "персонал з підтримання миру" та/або "блакитні шоломи", - написав заступник міністра.

З його слів, їхні мандати, які схвалюються ООН – "to keep", що з англійської мови передкладається як "підтримувати мир".

"І це не єдиний приклад російської, власне московської, інтерпретації термінів... часто не без наслідків. Так само, лише у російській уяві існувала "Велика" вісімка. Сімка всіма мовами її учасників називалася і називається Група 7, або просто G7. Бо G від Group, а не від great, grand, grandiose,.. і навіть випадкове і тимчасове членство у Групі нерозвинутої економічно і геть недемократичної Росії не зробило її "Великою" на російський лад. Скоріш - трохи зіпсованою. Здається з G7 розібралися, і я спостерігаю, що в україномовних документах і текстах дедалі частіше вживається правильна назва - Група 7", - зазначив Кислиця.

Нагадаємо, раніше у МЗС зробили зауваження іноземному ЗМІ щодо термінології.