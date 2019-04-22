У РФ схвалили законопроект про визнання українців носіями російської мови

19:30 19.10.2019   Россия

Уряд Росії підтримав законопроект, який передбачає визнання громадян України та Білорусі носіями російської мови.

Це випливає з рішення уряду РФ від 17 жовтня, передає УНН з посиланням на повідомлення на сайті уряду РФ, опубліковане в суботу.

"Рішення уряду: схвалити проект федерального закону "Про внесення змін до статті 331 федерального закону "Про громадянство Російської Федерації" і внести його до Державної думи в установленому порядку", - йдеться на сайті.

Як повідомлялося раніше, проектом федерального закону передбачається, цитуючи документ, "можливість визнання комісією носіями російської мови без проходження вищезгаданої співбесіди громадян Республіки Білорусь і громадян України, які вільно володіють російською мовою, при подачі особисто заяви про визнання їх носіями російської мови і при наявності підстав, передбачених частиною першою статті 331 Федерального закону "Про громадянство Російської Федерації".

Порядок подачі таких заяв буде визначатися Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації.



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