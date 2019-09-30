Головна відмінність українців від сучасних росіян полягає в тому, що українська нація об'єднується насамперед загальною системою цінностей - але заперечувати родинне походження українського та російського народів дивно.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав звільнений з російського ув'язнення український режисер Олег Сенцов, коментуючи власні слова в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel, передає УНН.

"Про братів. Уже не в перший раз бачу, як мої слова намагаються вирвати з контексту, перекрутити і вивернути потрібною злостивцям стороною. В основному цим займаються російські ЗМІ, але є і українські, які ллють воду на млин ворога, мета у якого одна: роз'єднати, посварити, стравити", - написав Сенцов.

Він заявив, що не буде посилатися на труднощі перекладу, але розширить свою думку з інтерв'ю німецькому виданню.

"У мені немає ні краплі української крові, якщо розглядати питання походження. Але я громадянин України, народжений на її землі, як і багато з нас, хто усвідомив причетність і відповідальність за свою країну, там, на Майдані і хто брав активну участь в боротьбі за справжню незалежність своєї батьківщини", - підкреслив режисер.

За його словами, він гордий називати себе українцем і бути частиною нової української нації, яка "не формується виключно за національною ознакою, а об'єднується насамперед загальною системою цінностей".

"У цьому і є наша головна і глибинна відміна від сучасних росіян, які складаються, до речі, не з одних лише "русских", які почали розвиватися, а точніше деградувати в абсолютно іншу сторону. Головний розлом відбувся в 2014 році і привів до війни, в якій ми захищаємо свою країну і свій вибір жити так, як ми хочемо", - пише Сенцов.

"Як на мене, дивно заперечувати родинне походження українського та російського народів, як і намагатися вибудувати українську націю по чистоті крові або не помічати, що ми всі різні і об'єднані насамперед любов'ю до України. Коли Каїн убив Авеля, він не перестав вважатися його братом, але він став при цьому вбивцею. А це важливіше будь-яких суперечок про родинне коріння", - додав він.

Нагадаємо, в інтерв'ю Der Spiegel Сенцов заявив, що росіяни і українці, по суті, є братами з невеликими відмінностями, але для перших абсолютно байдуже, що відбувається в їхній країні.