Посол Туреччини розповів, як кримські "депутати" змогли потрапити до Ердогана

09:30 19.10.2019   Крым

Зустріч турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана з так званими "депутатами" Держдуми РФ від Криму Наталією Поклонською та Русланом Бальбеком не означає визнання російської анексії Криму.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив посол Туреччини в Україні Ягмур Гюльдере.

"Це було відкриття багатосторонньої зустрічі за участі парламентарів від низки держав, де президент просто привітав зарубіжних гостей. Ми пояснили це українським партнерам і в Анкарі (посольству України. – ЄП), і в Києві. А ключове – те, що Туреччина від березня 2014 року не визнавала і досі не визнає анексію Криму. І це все, full stop", – сказав Гюльдере.

Посол зазначив, що це був не двосторонній візит, а багатосторонній захід, і заборони на в’їзд для Поклонської та Бальбека в Туреччину немає.

"Взагалі індивідуальні санкції – не наш метод, ми до такого не часто вдаємося… Але підкреслю: головне те, що Туреччина не визнає анексію Криму. І саме це – те, на чому варто зосередити увагу", – сказав він.

Минулого тижня Туреччина вперше прийняла у складі російської парламентської делегації "кримських" депутатів. Досі Анкара відмовлялася на офіційному рівні зустрічатися з особами, що представляють анексований Крим.

МЗС України надіслало ноту протесту Туреччині через цю зустріч і викликало посла.



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