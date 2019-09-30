Оприлюднено указ Президента N 758/2019 від 17 жовтня, яким дещо трансформовано повноваження Представництва Президента в АРК в умовах окупації півострову.

З добрих новин - повноваження, встановлені раніше указом N 16/2016, не зкорочені та виписані якіснішою мовою, вони, як і раніш, охоплюють усі регіони у вимірі ВПО, також уряд тепер нарешті зобов'язаний долучати Представництво до правотворчої роботи щодо Криму, прописано повноваження щодо міжнародних зв'язків, штат розширено до 35 осіб, пише на сторінці Цензор.Нет

Борис Бабін доктор юридичних наук, професор.

З поганих новин - орган у цілому переїджає в Київ (бо звісно далеко не усі виявилися готовими пожертвувати столічним життям заради Криму) і в Херсоні залишається підрозділ.

Також перший заступник Представника вже не має функціоналу із захисту прав корінного кримськотатарського народу.

Цей указ (посилання у першому коментарі) був довгоочікуваним, він серед іншого розблокував призначення заступниць Представника, про що я вже писав.

Що ж привітаємо орган з новаціями та побажаємо плідної праці, яка я упевнений, й надалі не перешкоджатиме громадській діяльності з протидії російській агресії.