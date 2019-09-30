Штати в ОБСЄ: Окупувавши Крим, РФ порушила усі принципи Гельсінського Заключного акта

08:30 19.10.2019   Крым

Незаконним захопленням Криму у 2014 році Росія порушила усі десять основних принципів Гельсінського Заключного акта, включаючи принцип про непорушність кордонів.

Про це заявив політичний радник Місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент  Укрінформу.

"Сполучені Штати залишаються глибоко стурбованими погіршенням ситуації в Криму. У 2014 році, коли Росія незаконно захопила Крим, вона порушила усі десять основних принципів Гельсінського Заключного акта, включаючи ідею про те, що жодна країна не повинна силою змінювати кордони іншої. Крим є частиною України, а спроби Росії стверджувати інше відкидаються міжнародною спільнотою", - сказав він.

Американський дипломат нагадав, що раніше Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш опублікував доповідь щодо стану прав людини в окупованому Криму, де перераховано численні порушення з боку Росії. "Російські окупанти в Криму безкарно здійснюють порушення, і Російська Федерація відмовляється відповідати за ці порушення", - заявив Макріс. 

Він вказав на те, що, згідно з доповіддю, на півострові було проведено 186 обшуків, серед багатьох зниклих людей в Криму досі 11 осіб так і не було знайдено, а одна зникла людина знайдена мертвою. 

"Міжнародна спільнота повинна засвідчувати та документувати щоденні зловживання Росії в окупованому Криму. Сполучені Штати приєднуються до закликів забезпечити доступ незалежних міжнародних організацій для моніторингу там ситуації з правами людини. Ми закликаємо російські органи влади забезпечити негайний доступ до Криму для Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, Верховного комісара з питань національних меншин, БДІПЛ та інших органів ОБСЄ, а також Місії з моніторингу прав людини в Україні та інших міжнародних механізмів, які намагаються стежити за ситуацією на місцях у Криму", - заявили в місії США при ОБСЄ.

Макріс наголосив, що запевнення Росії щодо того, що в Криму "все добре" не заслуговують на довіру, як і її обіцянки поважати права людини на півострові.

"США та інші члени міжнародної спільноти не дадуть подіями в інших частинах земної кулі відволікти нашу увагу від того, що відбувається в Криму", - додав він.



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