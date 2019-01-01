В 2020 году Азербайджан увеличит расходы на оборону и нацбезопасность на 20,9%

21:40 18.10.2019   Азербайджан

Азербайджан увеличит в 2020 году по сравнению с нынешним годом бюджетные расходы на оборону и национальную безопасность на 20,9%, до 3,853 млрд манатов (2,3 млрд долларов). 

Эти данные приведены в проекте госбюджета страны на следующий год, опубликованном пятницу, 18 октября, на сайте министерства финансов республики, пишет finanz.ru.

По данным ведомства, общие расходы бюджета Азербайджана на оборону, национальную безопасность, а также содержание судебных, правоохранительных органов и прокуратуры в 2020 году составят 5,827 млрд манатов (3,4 млрд долларов). «Удельный вес расходов на оборону и нацбезопасность в этих расходах составит 66,1 %», - говорится в сообщении.

Расходы на содержание судебных и правоохранительных органов, прокуратуры Азербайджана в 2020 году увеличатся на 25,8%, до 1,973 млрд манатов (1,16 млрд долларов).

Общие расходы госбюджета на 2020 год прогнозируются на уровне 26,914 млрд манатов (15,8 млрд долларов), доходы - 24,135 млрд манатов (14,2 млрд долларов). Дефицит бюджета составит 2,779 млрд манатов (1,6 млрд долларов).



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