Хозяйственный суд Николаевской области начал рассмотрение дел по искам Администрации морских портов Украины о прекращении договоров сервитутов с семью стивидорными компаниями.

Как сообщает ЦТС, об этом проинформировали в АМПУ.

"Согласно выводам Антимонопольного комитета Украины дальнейшее выполнение договоров, об установлении сервитутов между АМПУ и отдельными стивидорными компаниями в морском порту Николаев может привести к нарушению конкурентного законодательства. По предварительным расчетам сумма штрафа, который может быть наложен на госпредприятие, может составить 28 млн. грн", - подчеркнули в АМПУ.

В АМПУ отметили, что большинство стивидорных компаний пользуются причалами и причальной инфраструктурой на основании договоров о предоставлении специализированной услуги доступа к причалам. Стоимость услуги регулируется тарифами согласно приказа Мининфраструктуры №541 от 18 декабря 2015 года.

"Однако, семь компаний в Николаевском морском порту в течение последних четырех лет отказываются заключать соответствующие договора о предоставлении специализированной услуги и продолжают по договорам сервитутов платить за те же услуги значительно меньшую цену, чем их конкуренты", - заявили в АМПУ.

В Администрации морских портов указали, что продолжение исполнения договоров сервитутов Антимонопольный комитет может расценить как нарушение закона о защите экономической конкуренции, в результате чего на АМПУ может быть наложен штраф в размере 10% от годового дохода - на сумму до 28 млн грн.

"Таким образом, продолжение правоотношений сервитута может быть расценено именно как совершение таких неправомерных действий. Настаивание стивидорных компаний на продолжении отношений на существующих условиях нарушает права и интересы АМПУ на осуществление законной хозяйственной деятельности и побуждает к совершению нарушения, за которое предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 10% от годового дохода предприятия", - заявили в АМПУ.

В конце сентября АМПУ заявила о намерении обратиться в суд в связи с заниженной в 7-10 раз платой за доступ к причалам семью стивидорами порта Николаев и предложила компаниям решить вопрос в досудебном порядке.