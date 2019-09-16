Минобороны РФ получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2".

Об этом сообщил гендиректор Ижевского электромеханического завода "Купол" Фанил Зиятдинов, пишет Интерфакс.



"В октябре 2019 года шестой комплект ЗРК в составе 12 боевых машин и средств управления отгружен в 726 учебный центр войск ПВО Сухопутных войск для проведения обучения и перевооружения 245 зенитно-ракетного дивизиона 42 мотострелковой дивизии Южного военного округа",- заявил Зиятдинов на Едином дне военной приемки в пятницу.

Он отметил, что таким образом "Купол" в 2019 году завершает выполнение госконтракта на поставку шести дивизионных комплектов зенитного ракетного комплекса малой дальности "Тор-М2".



"Тор-М2" позволяет осуществлять противовоздушную оборону важных военных и государственных объектов, а также надежно прикрывать воинские подразделения в местах дислокации и на марше от современных пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения, в том числе элементов высокоточного оружия. Соответствие заданных тактико-технических характеристик комплекса неоднократно подтверждено по результатам его эксплуатации в реальной боевой обстановке", - сказал гендиректор завода.



Как сообщалось, в сентябре в присутствии президента РФ Владимира Путина был подписан новый долгосрочный контракт между заводом "Купол" и Минобороны РФ на поставку ЗРК "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ". Сумма контракта составит около 100 млрд рублей, сообщил Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.



В соответствии с контрактами, добавил президент, в 2019-2027 годах будут произведены и поставлены в войска дивизионные комплексы зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ".



Ижевский электромеханический завод "Купол" входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей". Основная специализация предприятия - производство зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2". Завод также изготавливает бортовую аппаратуру ракет класса "земля-воздух", ведет модернизацию ЗРК "Оса-АКМ" и "Тор-М1", оказывает сервисные услуги.



"Тор-М2" - комплекс противовоздушной обороны ближнего действия. Стоит на вооружении Сухопутных войск РФ (войсковая ПВО) с 2015 года. Предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны на расстоянии до 15 км и на высоте до 10 км. На базе "Тор-М2" создан вариант комплекса для Арктики - "Тор-М2ДТ".