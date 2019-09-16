Комплект ЗРК "Тор-М2" в составе 12 боевых машин и средств управления получит ЮВО

21:20 18.10.2019   Россия

Минобороны РФ получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2".

Об этом сообщил гендиректор Ижевского электромеханического завода "Купол" Фанил Зиятдинов, пишет Интерфакс.
       
"В октябре 2019 года шестой комплект ЗРК в составе 12 боевых машин и средств управления отгружен в 726 учебный центр войск ПВО Сухопутных войск для проведения обучения и перевооружения 245 зенитно-ракетного дивизиона 42 мотострелковой дивизии Южного военного округа",- заявил Зиятдинов на Едином дне военной приемки в пятницу.

Он отметил, что таким образом "Купол" в 2019 году завершает выполнение госконтракта на поставку шести дивизионных комплектов зенитного ракетного комплекса малой дальности "Тор-М2".
       
"Тор-М2" позволяет осуществлять противовоздушную оборону важных военных и государственных объектов, а также надежно прикрывать воинские подразделения в местах дислокации и на марше от современных пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения, в том числе элементов высокоточного оружия. Соответствие заданных тактико-технических характеристик комплекса неоднократно подтверждено по результатам его эксплуатации в реальной боевой обстановке", - сказал гендиректор завода.
       
Как сообщалось, в сентябре в присутствии президента РФ Владимира Путина был подписан новый долгосрочный контракт между заводом "Купол" и Минобороны РФ на поставку ЗРК "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ". Сумма контракта составит около 100 млрд рублей, сообщил Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.
      
В соответствии с контрактами, добавил президент, в 2019-2027 годах будут произведены и поставлены в войска дивизионные комплексы зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ".
       
Ижевский электромеханический завод "Купол" входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей". Основная специализация предприятия - производство зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2". Завод также изготавливает бортовую аппаратуру ракет класса "земля-воздух", ведет модернизацию ЗРК "Оса-АКМ" и "Тор-М1", оказывает сервисные услуги.
       
"Тор-М2" - комплекс противовоздушной обороны ближнего действия. Стоит на вооружении Сухопутных войск РФ (войсковая ПВО) с 2015 года. Предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны на расстоянии до 15 км и на высоте до 10 км. На базе "Тор-М2" создан вариант комплекса для Арктики - "Тор-М2ДТ".



Ще на цю тему:

12:40 18.10.2019
Российский флот не получит атомную подлодку "Казань" в плановые сроки - глава ОСК
21:30 16.10.2019
Миллиардные долги российской "оборонки" препятствуют диверсификации ее производств
09:00 14.10.2019
Пуск российской тяжелой ракеты вновь отложили
21:10 10.10.2019
Российские военные получили универсальный комплекс управления системами С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф"
12:45 08.10.2019
Минобороны РФ планирует развернуть новые лазерно-оптические комплексы для обнаружения космических объектов
09:00 26.09.2019
Дальность ракеты "Оникс" увеличат до 800 км - источник
11:41 25.09.2019
"Ъ" рассказал о послании Путина странам НАТО
21:00 20.09.2019
На маріупольському напрямку зафіксована велика колона бронетехніки РФ / Відео
14:00 20.09.2019
Минобороны России заказало ЗРК ближнего действия на 100 млрд рублей / Фото
16:15 16.09.2019
Стекловолокно для производства баллистических ракет "Булава" изготовят в Дагестане
12:15 16.09.2019
Военные США сообщили о гибели российского секретного спутника
21:00 12.09.2019
Просвязьбанку передадут еще 40 млрд рублей кредитов оборонки
Новини
Азербайджан Азербайджан
21:40 18.10.2019
В 2020 году Азербайджан увеличит расходы на оборону и нацбезопасность на 20,9%
17:45 17.10.2019
Впервые из Баку в Европу по БТК отправляется контейнерный поезд
13:01 17.10.2019
Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
15:45 11.10.2019
Евороюз выделит около 13 млн евро для Азербайджана
Всі новини країни
Армения Армения
09:30 18.10.2019
ЮВО: Авиация российской военной базы в Армении перебрасывала аэромобильные группы и грузы в горах
20:40 16.10.2019
Авиакомпания Ryanair объявилf о начале полетов в Армению
19:40 16.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении вели огонь в горах
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:10 17.10.2019
Болгарська поліція виявила фанів, яких підозрюють в расистських образах англійських футболістів
13:30 11.10.2019
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 18.10.2019
У МЗС прийняли нового посла Греції
18:30 16.10.2019
На острове Самос ожесточенные столкновения мигрантов. Ранены три человека
10:00 16.10.2019
Греция намерена купить у Франции два фрегата класса Belharra / Фото
14:45 15.10.2019
У таборі для мігрантів в Греції сталися бійки та пожежа
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:15 18.10.2019
Военнослужащие ЮВО и Абхазии блокировали условного противника в ходе совместного учения
21:00 16.10.2019
Расчеты ЗРК «Оса» и «Стрела» ЮВО и Минобороны Абхазии отразили "авиационные удары" противника
16:45 16.10.2019
Для Грузии главную угрозу представляет российская оккупация - кандидат в главы СГБ
09:56 15.10.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отрабатывают задачи в горах и на морском побережье
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:30 18.10.2019
Генпрокуратура Молдовы активизирует сотрудничество с ФБР по делу «кражи миллиарда»
10:20 17.10.2019
В утилізації боєприпасів у Придністров'ї має брати участь ОБСЄ - МЗС Молдови
20:20 16.10.2019
Еврокомиссия и Молдова обсудили условия второго транша макрофинансовой помощи республике
20:45 11.10.2019
У Молдові суд розпорядився арештувати олігарха-втікача Плахотнюка
Всі новини країни
Россия Россия
21:20 18.10.2019
Комплект ЗРК "Тор-М2" в составе 12 боевых машин и средств управления получит ЮВО
19:15 18.10.2019
Россия передала Сирии боевой корабль
17:15 18.10.2019
Боевые пловцы Каспийской флотилии впервые провели подводные стрельбы в новом учебно-тренировочном комплексе
17:00 18.10.2019
НАТО проводить таємні навчання на випадок ядерної війни - ЗМІ
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
21:10 16.10.2019
Дипломат із Румунії замінив представницю США на посаді заступника генсека НАТО
19:00 16.10.2019
Румунія відмовила в екстрадиції колишнього директора Укрспирту
19:45 15.10.2019
Прем'єром Румунії призначили Людовіка Орбана
Всі новини країни
Турция Турция
20:10 18.10.2019
ООН перевірить інформацію про застосування Туреччиною хімічної зброї в Сирії
19:45 18.10.2019
Началась подача газа в газопровод "Турецкий поток"
13:20 18.10.2019
Спікер Європарламенту: треба зупинити переговори про вступ Туреччини
08:15 18.10.2019
Пенс і Помпео переконали Ердогана взяти паузу в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
21:50 18.10.2019
Кризис власти: Российские бюджетные деньги в оккупированном Крыму не успевают осваивать
21:30 18.10.2019
АМПУ инициировала расторжение договоров сервитутов с семью стивидорами порта Николаев
21:10 18.10.2019
Італійський лоукостер додає 5 нових маршрутів з України
21:00 18.10.2019
Беларусь построит на границе с Украиной порт за $20 млн
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд