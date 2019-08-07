АО "Завод шампанских вин "Новый Свет" (пгт. Новый Свет, Крым) в январе-сентябре 2019 года увеличило производство игристых вин на 19% по сравнению с тем же периодом 2018 года - до 1,256 млн бутылок.

Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель предприятия.

"Рост объясняется выполнением поставленных перед предприятием задач по планомерному увеличению ежегодного выпуска продукции", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "Новый Свет" по итогам текущего года планирует выпустить 1,7 млн бутылок - на 21% больше, чем в 2018 году.

Ранее завод сообщал о планах в ближайшие годы увеличить производство игристых вин вдвое: с 1,5 млн до 3 млн бутылок в год, в долгосрочной перспективе - довести выпуск до 5 млн бутылок.

Предприятие основано в 1878 году князем Львом Голицыным как завод по выпуску игристого вина в приобретенном им имении Новый Свет. После аннексии Крыма Россией захвачен оккупантами.

Структура банка "Россия" - ООО "Южный проект" (Санкт-Петербург) - в декабре 2017 года купила 100% акций АО "Завод шампанских вин "Новый Свет" за 1,5 млрд рублей.

Банк "Россия", "Южный проект" и винзавод находятся под западными санкциями. США и страны Евросоюза не признают российский статус Крыма.