Находящийся под санкциями крымский "Новый Свет" увеличил производство игристых вин
|20:50 18.10.2019
|Крым
АО "Завод шампанских вин "Новый Свет" (пгт. Новый Свет, Крым) в январе-сентябре 2019 года увеличило производство игристых вин на 19% по сравнению с тем же периодом 2018 года - до 1,256 млн бутылок.
Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель предприятия.
"Рост объясняется выполнением поставленных перед предприятием задач по планомерному увеличению ежегодного выпуска продукции", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что "Новый Свет" по итогам текущего года планирует выпустить 1,7 млн бутылок - на 21% больше, чем в 2018 году.
Ранее завод сообщал о планах в ближайшие годы увеличить производство игристых вин вдвое: с 1,5 млн до 3 млн бутылок в год, в долгосрочной перспективе - довести выпуск до 5 млн бутылок.
Предприятие основано в 1878 году князем Львом Голицыным как завод по выпуску игристого вина в приобретенном им имении Новый Свет. После аннексии Крыма Россией захвачен оккупантами.
Структура банка "Россия" - ООО "Южный проект" (Санкт-Петербург) - в декабре 2017 года купила 100% акций АО "Завод шампанских вин "Новый Свет" за 1,5 млрд рублей.
Банк "Россия", "Южный проект" и винзавод находятся под западными санкциями. США и страны Евросоюза не признают российский статус Крыма.
Ще на цю тему:
Тотальная распродажа: В Керчи закрывается один из первых супермаркетов города / Фото
В продаваемых в Крыму сухих детских завтраках нашли вредный токсин
В детские сады и больницы Крыма поставляли сливочное масло от несуществующих производителей
Оккупированный Крым оказался в лидерах по росту сельхозпроизводства среди российских регионов
Оккупированные Крым и Севастополь в лидерах по ценам на продукты в Южном федеральном округе
Половина проверенных точек продажи рыбы в оккупированном Крыму работает с нарушениями
Севастопольские предприятия с начала года наловили почти 16 тысяч тонн "водно-биологических ресурсов"
Из оккупированного Крыма в Китай отправили партию мороженого