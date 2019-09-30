В одну з сирійських лікарень звернулося шість осіб, серед яких військові і цивільні з опіками від "невідомої зброї".



Інспектори ООН по хімічній зброї заявили, що перевіряють інформацію про використання Туреччиною хімічної зброї в Сирії. У свою чергу, Організація по забороні хімічної зброї повідомила, що вона "поінформована про ситуацію і збирає інформацію про можливе застосування хімічної зброї", пише ZN,UA з посиланням на The Guardian.

За заявами організації Курдського Червоного півмісяця, яка є частиною гуманітарного руху, шість пацієнтів, як цивільних, так і військових, які звернулися до лікарні в місті Хасак з опіками від "невідомої зброї". Організації також заявили, що поки не можуть підтвердити використання хімічної зброї і "працюють разом з міжнародними партнерами над дослідженнями".

Британський експерт по хімічній зброї Хеміш де Бреттон-Гордон заявив, що турецькі військові могли застосувати боєприпаси із забороненим білим фосфором у ході операції в місті Рас-ель-Айне на північному сході Сирії.

"Дуже схоже на те, що це було викликано білим фосфором", - прокоментував знімки, на яких зображений 13-річний хлопчик з опіками, отриманими під час бомбардування міста, британський експерт. Як стверджує батько дитини, атака була здійснена в ніч на середу. Бреттон-Гордон додав, що білий фосфор є жахливою зброєю, який можна доставляти за допомогою літаків або артилерії.

Також повідомляється, що білий фосфор використовується військовими в усьому світі під час бойових дій, щоб вдень влаштувати димову завісу, а вночі як запального засоби для освітлення району. Але використовувати його проти цивільного населення забороняється, так як речовина викликає серйозні і виключно хворобливі опіки при контакті з шкірою.

Першими Туреччину звинуватили у застосуванні "нетрадиційного зброї" курдські чиновники, що відбулося за кілька годин до припинення вогню на півночі Сирії. Турецька сторона заявила, що звинувачення помилкові, оскільки "всім відомо, що в арсеналі турецьких збройних сил немає хімічної зброї".

За попередніми даними, інцидент стався в околицях прикордонного міста Рас-ель-Айн, який знаходиться під контролем у турецьких військових.

Зазначимо,18 жовтня, у сирійському місті Рас-ель-Айн сьогодні,обстріли поновилися, через день після того, як Туреччина погодилася з пропозицією США припинити наступ, щоб дозволити курдським формуванням покинути регіон.

Президент Туреччини раніше заявляв, що уряд країни не змінить своїх планів, незважаючи навіть на санкції США та ембарго європейських країн на озброєння.