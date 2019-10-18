Россия передала Сирии боевой корабль

19:15 18.10.2019   Россия

Россия передала на вооружение Сирии боевой корабль «Раптор». 

18 октября арабские информационные ресурсы сообщили о том, что Военно-морской флот Российской Федерации передал на вооружение ВМС Сирии боевой корабль «Раптор» (проект 03160), целью которого станет защита прибрежных районов арабской республики, пишет ghall.com

Согласно сообщениям, российские вооруженные силы передали одно из своих патрульных кораблей “Раптор” (проект 03160) сирийскому флоту после нападения на нефтепровод в районе НПЗ Банияс в восточной части Средиземного моря в августе», – сообщает «Al Masdar News». 

Следует уточнить, что на вооружении патрульного морского судна отсутствует ракетное вооружение, при этом быстроходный катер оснащён одним 14,5 мм. пулемётом и двумя пулемётами калибра 7,62 мм. 



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