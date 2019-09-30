Военнослужащие ЮВО и Абхазии блокировали условного противника в ходе совместного учения
|18:15 18.10.2019
|Абхазия
В рамках проведения совместного батальонного тактического учения военнослужащие российской военной базы и Минобороны Абхазии на полигонах Нагвалоу и Цабал выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения.
В ходе огневого этапа учения на полигонах мотострелки, танкисты, артиллеристы и разведчики отработали вопросы подготовки и ведения боевых действий по блокированию и уничтожению условного противника в горах и на морском побережье, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Ведение огня осуществлялось по различным наземным и воздушным мишеням на расстояниях от 100 до 5000 м, имитирующим пехоту, технику и вертолеты противника. В общей слаженности военнослужащие поразили около 2 тыс. целей, израсходовав до 25 тыс. боеприпасов, в том числе свыше 50 артиллерийских снарядов.
Боевые стрельбы выполнялись из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, станковых автоматических гранатометов «Пламя», вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ, артиллерийских гаубиц Д-30 и 120-мм минометов.
Для приближения обстановки к боевой на полигонах были оборудованы учебные минные поля, проволочные и другие заграждения и препятствия.
Всего в БТУ принимают участие до 1 тыс. военнослужащих, задействовано около 150 единиц военной и специальной техники, в том числе современные танки Т-72Б3.
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