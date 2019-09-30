В рамках проведения совместного батальонного тактического учения военнослужащие российской военной базы и Минобороны Абхазии на полигонах Нагвалоу и Цабал выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения.

В ходе огневого этапа учения на полигонах мотострелки, танкисты, артиллеристы и разведчики отработали вопросы подготовки и ведения боевых действий по блокированию и уничтожению условного противника в горах и на морском побережье, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Ведение огня осуществлялось по различным наземным и воздушным мишеням на расстояниях от 100 до 5000 м, имитирующим пехоту, технику и вертолеты противника. В общей слаженности военнослужащие поразили около 2 тыс. целей, израсходовав до 25 тыс. боеприпасов, в том числе свыше 50 артиллерийских снарядов.

Боевые стрельбы выполнялись из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, станковых автоматических гранатометов «Пламя», вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ, артиллерийских гаубиц Д-30 и 120-мм минометов.

Для приближения обстановки к боевой на полигонах были оборудованы учебные минные поля, проволочные и другие заграждения и препятствия.

Всего в БТУ принимают участие до 1 тыс. военнослужащих, задействовано около 150 единиц военной и специальной техники, в том числе современные танки Т-72Б3.