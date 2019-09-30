Военнослужащие отряда специального назначения борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами Каспийской флотилии впервые выполнили стрельбы под водой из специального оружия в бассейне новейшего многофункционального учебно-тренировочного комплекса.

Бассейн с экраном для подводной стрельбы представляет собой цельнометаллическую чашу глубиной около 10 м, приспособленную для выполнения стрельб из специального оружия и отработки элементов подводного рукопашного боя в условиях, максимально приближенных к боевым, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Морские спецназовцы КФл при выполнении подводных упражнений использовали новейшие водолазные комплекты с замкнутой системой дыхания, специальные бронежилеты и огнестрельное оружие для подводной стрельбы: пистолет СПП-1 и автомат АПС-55, с помощью которого на большой глубине возможно уничтожение цели на дистанции до 10 м.

В ходе тренировок пловцы одиночно и в составе групп погрузились на дно бассейна, отработав уничтожение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника в рукопашной схватке, а также выполнили стрельбы по неподвижным и движущимся мишеням, имитирующим водолазов противника.

Всего к тренировочному занятию было привлечено 18 водолазов, которые могли одновременно находиться в бассейне и выполнять упражнения по захвату и уничтожению условного противника.

Помимо выполнения учебных задач и тренировок в бассейне, военнослужащие отряда специального назначения борьбы с ПДСС также круглогодично и регулярно обеспечивают безопасность кораблей Каспийской флотилии в пунктах базирования и во время стоянок на незащищённых рейдах в Каспийском море.

Новейший многофункциональный учебно-тренировочный комплекс КФл с бассейном позволяет круглогодично осуществлять подготовку боевых пловцов отряда на высшем уровне выполняя программу боевой подготовки, не отрываясь от места постоянной дислокации в любых погодных условиях.