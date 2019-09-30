Арестованному проукраинскому активисту Олегу Приходько не отдают медикаменты, переданные его родственниками в СИЗО Симферополя, где он содержится.

Об этом в комментарии корреспонденту Крым.Реалии рассказал адвокат Приходько Назим Шеихмамбетов.

«Сегодня мне удалось встретиться с Приходько Олегом в СИЗО Симферополя. Выглядит он удовлетворительно, жалоб на здоровье у него нет. Его до сих пор содержат в карантинной камере, но по его информации, в ближайшие дни переведут в общий блок. Продуктовую передачу от семьи он получил. Олег Аркадьевич имеет ряд заболеваний желудочно-кишечного тракта, также по линии урологии, и родственники сделали ему передачу в понедельник – очки и медикаменты. Однако лекарства, по неизвестным мне причинам, ему не отдали. Причину будем выяснять у администрации СИЗО и в медслужбе», – сказал адвокат.

По его словам, если Приходько не получит свои лекарства, защита намерена обжаловать такие действия руководства СИЗО.

«Я рассказал Олегу Приходько о том, что его задержание вызвало большой резонанс в обществе. Он высказал слова благодарности всем тем, кто его поддерживает. Он еще раз заверил, что далек от всех преступлений, которые ему инкриминируют. Он лишь высказывал свое мнение и остается патриотом Украины. Отдельно он отметил поддержку крымскотатарского народа, моральную и психологическую», – добавил Шеихмамбетов.

О задержании проукраинского активиста в Крыму Олега Приходько утром 10 октября сообщил украинский политик из Евпатории, народный депутат Украины седьмого созыва Эдуард Леонов. Также была задержана супруга активиста Любовь Приходько.

Сотрудники ФСБ вменяют Приходько статьи российского уголовного кодекса 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и 205 (террористический акт).​ Позже стало известно, что Приходько обвиняют в подготовке подрыва здания городской администрации Сак. Подконтрольный России Киевский районный суд Крыма арестовал активиста на два месяца. Он будет находиться в СИЗО до 10 декабря.