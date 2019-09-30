В крымском СИЗО арестованному Приходько не отдают лекарства – адвокат

16:15 18.10.2019   Крым

Арестованному проукраинскому активисту Олегу Приходько не отдают медикаменты, переданные его родственниками в СИЗО Симферополя, где он содержится.

Об этом в комментарии корреспонденту Крым.Реалии рассказал адвокат Приходько Назим Шеихмамбетов.

«Сегодня мне удалось встретиться с Приходько Олегом в СИЗО Симферополя. Выглядит он удовлетворительно, жалоб на здоровье у него нет. Его до сих пор содержат в карантинной камере, но по его информации, в ближайшие дни переведут в общий блок. Продуктовую передачу от семьи он получил. Олег Аркадьевич имеет ряд заболеваний желудочно-кишечного тракта, также по линии урологии, и родственники сделали ему передачу в понедельник – очки и медикаменты. Однако лекарства, по неизвестным мне причинам, ему не отдали. Причину будем выяснять у администрации СИЗО и в медслужбе», – сказал адвокат.

По его словам, если Приходько не получит свои лекарства, защита намерена обжаловать такие действия руководства СИЗО.

«Я рассказал Олегу Приходько о том, что его задержание вызвало большой резонанс в обществе. Он высказал слова благодарности всем тем, кто его поддерживает. Он еще раз заверил, что далек от всех преступлений, которые ему инкриминируют. Он лишь высказывал свое мнение и остается патриотом Украины. Отдельно он отметил поддержку крымскотатарского народа, моральную и психологическую», – добавил Шеихмамбетов.

О задержании проукраинского активиста в Крыму Олега Приходько утром 10 октября сообщил украинский политик из Евпатории, народный депутат Украины седьмого созыва Эдуард Леонов. Также была задержана супруга активиста Любовь Приходько.

Сотрудники ФСБ вменяют Приходько статьи российского уголовного кодекса 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и 205 (террористический акт).​ Позже стало известно, что Приходько обвиняют в подготовке подрыва здания городской администрации Сак. Подконтрольный России Киевский районный суд Крыма арестовал активиста на два месяца. Он будет находиться в СИЗО до 10 декабря.



Ще на цю тему:

18:00 18.10.2019
Україна в ОБСЄ вимагає від РФ звільнити активіста з Криму Приходько
08:00 18.10.2019
Минтранс России подготовил приказ о расширении запретной для судоходства зоны у Керченского моста
20:15 17.10.2019
Оккупанты выделяют в Севастополе 40 га на строительство служебного жилья для 2,6 тыс. «материковых кадров»
18:30 17.10.2019
У Раді ініціюють виїзне засідання комітетів через блокаду РФ на Азові
18:15 17.10.2019
Великобритания призывает РФ освободить украинских политзаключенных
17:15 17.10.2019
Дочь освобожденного политзаключенного Бекирова стала советницей омбудсмена
16:15 17.10.2019
Путин сделал очередной шаг к развязанию глобальной войны — Чубаров
14:15 17.10.2019
Українці і росіяни - народи-браття? Сенцов дав контроверсійне інтерв'ю «Шпігелю»
11:01 17.10.2019
Джемілєв розповів, що Україна робитиме з росіянами, коли поверне півострів
08:01 17.10.2019
Найцінніший трофей Путіна. Що змусить Росію погодитися обговорювати питання Криму
21:20 16.10.2019
ЮНЕСКО на рік продовжила моніторинг в окупованому Криму
20:00 16.10.2019
Генеральный менеджер крымского курорта стал первым в России победителем престижной международной премии
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:45 17.10.2019
Впервые из Баку в Европу по БТК отправляется контейнерный поезд
13:01 17.10.2019
Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
15:45 11.10.2019
Евороюз выделит около 13 млн евро для Азербайджана
19:30 10.10.2019
В Баку пройдет саммит Тюркского совета
Всі новини країни
Армения Армения
09:30 18.10.2019
ЮВО: Авиация российской военной базы в Армении перебрасывала аэромобильные группы и грузы в горах
20:40 16.10.2019
Авиакомпания Ryanair объявилf о начале полетов в Армению
19:40 16.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении вели огонь в горах
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:10 17.10.2019
Болгарська поліція виявила фанів, яких підозрюють в расистських образах англійських футболістів
13:30 11.10.2019
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 18.10.2019
У МЗС прийняли нового посла Греції
18:30 16.10.2019
На острове Самос ожесточенные столкновения мигрантов. Ранены три человека
10:00 16.10.2019
Греция намерена купить у Франции два фрегата класса Belharra / Фото
14:45 15.10.2019
У таборі для мігрантів в Греції сталися бійки та пожежа
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:15 18.10.2019
Военнослужащие ЮВО и Абхазии блокировали условного противника в ходе совместного учения
21:00 16.10.2019
Расчеты ЗРК «Оса» и «Стрела» ЮВО и Минобороны Абхазии отразили "авиационные удары" противника
16:45 16.10.2019
Для Грузии главную угрозу представляет российская оккупация - кандидат в главы СГБ
09:56 15.10.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отрабатывают задачи в горах и на морском побережье
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:30 18.10.2019
Генпрокуратура Молдовы активизирует сотрудничество с ФБР по делу «кражи миллиарда»
10:20 17.10.2019
В утилізації боєприпасів у Придністров'ї має брати участь ОБСЄ - МЗС Молдови
20:20 16.10.2019
Еврокомиссия и Молдова обсудили условия второго транша макрофинансовой помощи республике
20:45 11.10.2019
У Молдові суд розпорядився арештувати олігарха-втікача Плахотнюка
Всі новини країни
Россия Россия
19:15 18.10.2019
Россия передала Сирии боевой корабль
17:15 18.10.2019
Боевые пловцы Каспийской флотилии впервые провели подводные стрельбы в новом учебно-тренировочном комплексе
17:00 18.10.2019
НАТО проводить таємні навчання на випадок ядерної війни - ЗМІ
16:30 18.10.2019
В России военный заплатит за разбитый самолет
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
21:10 16.10.2019
Дипломат із Румунії замінив представницю США на посаді заступника генсека НАТО
19:00 16.10.2019
Румунія відмовила в екстрадиції колишнього директора Укрспирту
19:45 15.10.2019
Прем'єром Румунії призначили Людовіка Орбана
Всі новини країни
Турция Турция
13:20 18.10.2019
Спікер Європарламенту: треба зупинити переговори про вступ Туреччини
08:15 18.10.2019
Пенс і Помпео переконали Ердогана взяти паузу в Сирії
16:45 17.10.2019
ЗМІ: Ердоган викинув лист Трампа із закликом "не бути дурнем" на смітник
15:45 17.10.2019
Глава МЗС Туреччини зустрівся з делегацією США
Всі новини країни
Украина Украина
19:00 18.10.2019
Экс-глава горхоза оккупированного Севастополя отправлен в ростовское СИЗО
18:45 18.10.2019
ФСБ на выезде из Крыма задержало женщину, находящаяся в розыске за оскробление представителя власти
18:30 18.10.2019
Россияне уже не хотят ехать в оккупированный Крым на новогодние праздники
18:00 18.10.2019
Україна в ОБСЄ вимагає від РФ звільнити активіста з Криму Приходько
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд