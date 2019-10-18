Николаевский судостроительный завод "Океан" построит для судоходной компании Eurobulk (Нидерланды) две сухогрузные баржи длиной 79 м, шириной - 9,6 м и высотой борта 3,5 метра.

Как сообщает ЦТС, об этом в интервью журналу "Судостроение и судоремонт" сказал генеральный директор ООО "Океан" Виктор Трубач.

"20 сентября 2019 года были подписаны контракты с голландской судоходной компанией Eurobulk на постройку двух сухогрузных барж. Длина каждой - 79 м, ширина 9,6 м, высота борта 3,5 м. Это практически полнокомплектные суда - заказчик самостоятельно установит только некоторые системы электрооборудования", - сообщил он.

По словам гендиректора завода, закладка барж запланирована на ноябрь, они должны быть готовы до марта 2020 года.

"В Нидерланды их доставят по маршруту Дунай-Майн-Рейн. Передача заказов Eurobulk намечена в Роттердаме на апрель", - сказал Трубач.

Он добавил, что завод "Океан" по третьему контракту проведет размерную модернизацию сухогруза класса река-море по документации, разработанной в одесском Морском Инженерном Бюро.

"Мы изготовим секцию-трюм с люковым закрытием длиной более 20 метров. На реализацию заказа отведено 140 суток. Вставка будет готова в этом году, само судно ожидаем в ноябре", - сказал Трубач.

По его словам, предприятие уже заказало 1,2 тыс. т украинской судовой стали у компании "Метинвест", из которых около 300 т металла пойдет на модернизацию сухогруза, еще 900 т - на строительство барж.