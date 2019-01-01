Беларусь собирается построить крупный объект на границе с Украиной - крупный речной порт на Днепре в Гомельской области.

Стало известно о том, что Республика Беларусь заключила инвестиционный договор с компанией «Белтопэнерго» на строительство такого объекта вблизи границы с Украиной, сообщил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко, пишет Информационное сопротивление со сслкой на Цензор.НЕТ.

На первом этапе строительства сумма инвестиций составит $20 млн. По его словам, именно эта сумма необходима для начального запуска речного порта.

«Тут вопрос в том, что мы можем постоянно расширять мощности. Территория это позволяет делать. Мы можем добавлять новые терминалы, но на сегодняшний день для того, чтобы порт функционировал как порт, на этом этапе речь идет о $20 млн инвестиций», – отметил Авраменко.

Как сообщает советник министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань, первая очередь строительства порта в Нижних Жарах начнется одновременно с дноуглублением Днепра украинской стороной.

«Первая очередь строительства порта в Нижних Жарах начнется одновременно с нашим дноуглублением Днепра до 2,65 м, стоимость работ составляет 80 млн грн. Плюс еще необходимо принять закон о внутреннем водном транспорте и возврате наших инвестиций в дноуглубление за счет перевалки в порту Херсон», – подчеркнул Довгань.