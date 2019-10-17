Оккупанты признали факт сброса неочищенных стоков в керченскую речку Мелек-Чесме
|20:40 18.10.2019
|Керчь
Жители оккупированной Керчи через постоянные жалобы и скандальные публикации в местных СМИ добились от оккупационных властей обследования речки Мелек-Чесме на предмет сброса неочищенных стоков.
«Госинпектора» так называемого «минэкологии и природных ресурсов» Крыма провели рейдовое обследование Керчи и выявили факт сброса субъектом хозяйствования неочищенных сточных вод в речку Мелек-Чесме. Об этом сообщает Керчь.ФМ.
Лабораторные результаты исследования проб воды показали сброс в реку БПК5, ХПК, нефтепродуктов, азота аммонийного, фосфатов, АПАВ в концентрациях, превышающих фоновые значения.
Сброс сточных вод якобы ликвидирован, а в отношении юридического лица составлены протоколы об административном правонарушении. Размер вреда, причинённого водному объекту, составил 1 012 415 рублей.
Отметим, что о данной проблеме местные жители сигнализировали почти полгода назад.
Ще на цю тему:
Путін не просив Київ відновити подачу води до Криму
С 2013 по 2019 годы есть четкая тенденция к ухудшению качества морской воды - главный санврач Крыма
Оккупанты готовят канал к подаче подачи воды в Крым - Арифова
Дамбу на Северо-Крымском канале обещают достроить в 2020 году
В оккупированном Крыму 11 пляжей закрыты для купания