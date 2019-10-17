Жители оккупированной Керчи через постоянные жалобы и скандальные публикации в местных СМИ добились от оккупационных властей обследования речки Мелек-Чесме на предмет сброса неочищенных стоков.

«Госинпектора» так называемого «минэкологии и природных ресурсов» Крыма провели рейдовое обследование Керчи и выявили факт сброса субъектом хозяйствования неочищенных сточных вод в речку Мелек-Чесме. Об этом сообщает Керчь.ФМ.

Лабораторные результаты исследования проб воды показали сброс в реку БПК5, ХПК, нефтепродуктов, азота аммонийного, фосфатов, АПАВ в концентрациях, превышающих фоновые значения.

Сброс сточных вод якобы ликвидирован, а в отношении юридического лица составлены протоколы об административном правонарушении. Размер вреда, причинённого водному объекту, составил 1 012 415 рублей.

Отметим, что о данной проблеме местные жители сигнализировали почти полгода назад.