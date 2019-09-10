ДП «Завод «Арсенал» вперше публічно продемонстрував станцію моніторингу космічного простору, яка створена на замовлення Державного космічного агентства України (ДКАУ).

Станція, що була продемонстрована у рамках міжнародної виставки «Зброя та Безпека 2019», отримала назву «Збруч», повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на Defense Express.

Вона призначена для виявлення штучних об'єктів – супутників чи космічного сміття, на орбіті Землі. Це дозволяє вираховувати траєкторію падіння уламків, які становлять загрозу для важливих інфраструктурних об'єктів, зокрема атомних електростанцій, сховищ нафти та газу, населених пунктів тощо.

«Станція цифрова, побудована на твердотілих елементах, є трьох координатною, а також вимірює радіальну швидкість. Дальність виявлення об'єктів становить до 650-700 км. Одна з головних особливостей – можливість «покласти» її горизонтально та дивитися рівно над собою. У світі небагато РЛС такого класу, які можуть так робити. Загалом, це перший етап освоєння підприємством цієї сфери, і наша станція має величезний потенціал для розвитку», – розповів генеральний директор «Арсеналу» Ігор Волощук.

Розробка вже експлуатується у складі нової астрономічної обсерваторії Національного центру управління та випробувань космічних засобів на Київщині. Військовими ДКАУ вже каталогізовані приблизно 12 тисяч космічних об'єктів за якими ведеться спостереження та здійснюється контроль.