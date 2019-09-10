Завод «Арсенал» вперше публічно продемонстрував станцію моніторингу космічного простору / Відео

20:00 18.10.2019   Украина

ДП «Завод «Арсенал» вперше публічно продемонстрував станцію моніторингу космічного простору, яка створена на замовлення Державного космічного агентства України (ДКАУ).

Станція, що була продемонстрована у рамках міжнародної виставки «Зброя та Безпека 2019», отримала назву «Збруч», повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на Defense Express.

Вона призначена для виявлення штучних об'єктів – супутників чи космічного сміття, на орбіті Землі. Це дозволяє вираховувати траєкторію падіння уламків, які становлять загрозу для важливих інфраструктурних об'єктів, зокрема атомних електростанцій, сховищ нафти та газу, населених пунктів тощо.

«Станція цифрова, побудована на твердотілих елементах, є трьох координатною, а також вимірює радіальну швидкість. Дальність виявлення об'єктів становить до 650-700 км. Одна з головних особливостей – можливість «покласти» її горизонтально та дивитися рівно над собою. У світі небагато РЛС такого класу, які можуть так робити. Загалом, це перший етап освоєння підприємством цієї сфери, і наша станція має величезний потенціал для розвитку», – розповів генеральний директор «Арсеналу» Ігор Волощук.

Розробка вже експлуатується у складі нової астрономічної обсерваторії Національного центру управління та випробувань космічних засобів на Київщині. Військовими ДКАУ вже каталогізовані приблизно 12 тисяч космічних об'єктів за якими ведеться спостереження та здійснюється контроль.



Ще на цю тему:

21:20 10.10.2019
ПТРК та ЗРК: універсальна керована ракета Р-10 від КБ «Луч» / Фото
08:45 10.10.2019
Турецька Aselsan поставить МО Україні радіостанцій на $6 мільйонів
19:15 08.10.2019
Новий український БТР «Отаман-3» для морпіхів уперше представили на виставці «Зброя і безпека – 2019» / Фото
18:15 08.10.2019
У Києві стартувала міжнародна щорічна виставка «Зброя та безпека»
14:45 02.10.2019
США збираються поставити Україні 150 ракет і ПРК Javelin
13:00 26.09.2019
ЗСУ отримали перші мінометні комплекси "Барс-8ММК" / Відео
09:15 10.09.2019
До кінця року ВМС України отримають модернізований Мі-14 / Відео
17:40 06.09.2019
Радіогідроакустична система «Ятрань» прийнята на озброєння ВМС ЗС України / Фото
17:01 30.08.2019
На Одещині пройшли випробування модернізованих ракет "Вільха-М"
18:50 29.08.2019
Модернізований БТР-50 успішно пройшов чергові випробування / Фото
14:20 21.08.2019
Для катерів ВМСУ придбано гідроакустичні станції Cerberus / Фото
13:00 19.08.2019
НРЛС ICOM MR-1210 RII допустили до експлуатації у ВМСУ / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
21:40 18.10.2019
В 2020 году Азербайджан увеличит расходы на оборону и нацбезопасность на 20,9%
17:45 17.10.2019
Впервые из Баку в Европу по БТК отправляется контейнерный поезд
13:01 17.10.2019
Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
15:45 11.10.2019
Евороюз выделит около 13 млн евро для Азербайджана
Всі новини країни
Армения Армения
09:30 18.10.2019
ЮВО: Авиация российской военной базы в Армении перебрасывала аэромобильные группы и грузы в горах
20:40 16.10.2019
Авиакомпания Ryanair объявилf о начале полетов в Армению
19:40 16.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении вели огонь в горах
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:10 17.10.2019
Болгарська поліція виявила фанів, яких підозрюють в расистських образах англійських футболістів
13:30 11.10.2019
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 18.10.2019
У МЗС прийняли нового посла Греції
18:30 16.10.2019
На острове Самос ожесточенные столкновения мигрантов. Ранены три человека
10:00 16.10.2019
Греция намерена купить у Франции два фрегата класса Belharra / Фото
14:45 15.10.2019
У таборі для мігрантів в Греції сталися бійки та пожежа
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:15 18.10.2019
Военнослужащие ЮВО и Абхазии блокировали условного противника в ходе совместного учения
21:00 16.10.2019
Расчеты ЗРК «Оса» и «Стрела» ЮВО и Минобороны Абхазии отразили "авиационные удары" противника
16:45 16.10.2019
Для Грузии главную угрозу представляет российская оккупация - кандидат в главы СГБ
09:56 15.10.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отрабатывают задачи в горах и на морском побережье
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:30 18.10.2019
Генпрокуратура Молдовы активизирует сотрудничество с ФБР по делу «кражи миллиарда»
10:20 17.10.2019
В утилізації боєприпасів у Придністров'ї має брати участь ОБСЄ - МЗС Молдови
20:20 16.10.2019
Еврокомиссия и Молдова обсудили условия второго транша макрофинансовой помощи республике
20:45 11.10.2019
У Молдові суд розпорядився арештувати олігарха-втікача Плахотнюка
Всі новини країни
Россия Россия
21:20 18.10.2019
Комплект ЗРК "Тор-М2" в составе 12 боевых машин и средств управления получит ЮВО
19:15 18.10.2019
Россия передала Сирии боевой корабль
17:15 18.10.2019
Боевые пловцы Каспийской флотилии впервые провели подводные стрельбы в новом учебно-тренировочном комплексе
17:00 18.10.2019
НАТО проводить таємні навчання на випадок ядерної війни - ЗМІ
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
21:10 16.10.2019
Дипломат із Румунії замінив представницю США на посаді заступника генсека НАТО
19:00 16.10.2019
Румунія відмовила в екстрадиції колишнього директора Укрспирту
19:45 15.10.2019
Прем'єром Румунії призначили Людовіка Орбана
Всі новини країни
Турция Турция
20:10 18.10.2019
ООН перевірить інформацію про застосування Туреччиною хімічної зброї в Сирії
19:45 18.10.2019
Началась подача газа в газопровод "Турецкий поток"
13:20 18.10.2019
Спікер Європарламенту: треба зупинити переговори про вступ Туреччини
08:15 18.10.2019
Пенс і Помпео переконали Ердогана взяти паузу в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
21:50 18.10.2019
Кризис власти: Российские бюджетные деньги в оккупированном Крыму не успевают осваивать
21:30 18.10.2019
АМПУ инициировала расторжение договоров сервитутов с семью стивидорами порта Николаев
21:10 18.10.2019
Італійський лоукостер додає 5 нових маршрутів з України
21:00 18.10.2019
Беларусь построит на границе с Украиной порт за $20 млн
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд