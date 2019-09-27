Міжнародні експерти розпочали підготовку попереднього техніко-економічного обґрунтування (пре-ТЕО) розвитку ДП «Бердянський морський торговельний порт» (БМТП) в рамках технічної допомоги Євросоюзу.

Як повідомила прес-служба адміністрації Бердянського морського порту, фахівці французької консалтингової компанії Egis International Андре Мерьен (міжнародний експерт-інженер порту) і Альберт Бергонзі (експерт із юридичних питань), а також українські галузеві фахівці Андрій Шкляр (експерт із питань портів і морського транспорту ) і Владислав Троцький (експерт проекту) відвідали Бердянський порт 15-16 жовтня, пишуть Порти України.

Експерти зустрілися з керівництвом адміністрації Бердянського порту, ДП «БМТП», приватних портових операторів ТОВ «Аскет-шиппінг», ПрАТ «Бердянський завод підйомно-транспортного устаткування» і ТОВ «Агро-клас», ознайомилися з територією і потужностями порту, здійснили прогулянку акваторією на буксирі. Фахівці обговорили ситуацію з вантажопотоками, конкурентне становище порту, стан під'їзної авто- і залізничної інфраструктури, обмеження і ризики різних стратегій розвитку активів.

Згідно з повідомленням, візит до азовських морських портів завершує знайомство фахівців з усіма морськими воротами України. Порти стануть складовою Національної транспортної моделі України.

«Крім розробки Національної транспортної моделі України, маємо окрему задачу по Бердянську. Це початок роботи над попередніми техніко-економічним обґрунтуванням для Бердянського морського торгового порту», ― повідомив Мерьен.

Після ретельного вивчення ситуації в Бердянському порту експерти повинні вийти на ефективну фінансову модель, яку передадуть до Міністерства інфраструктури. «Концесія це буде, чи будь-яка інша форма партнерства ― говорити поки рано. Головне завдання ― поліпшити ситуацію в порту Бердянськ, оскільки ми на власні очі побачили, що перспективи тут є», ― зазначив Шкляр.

«Нам дуже приємно, що наші міжнародні колеги стурбовані долею Бердянського порту. Сподіваємося, що ці зустрічі матимуть конкретні результати, і спільними зусиллями нам вдасться побудувати модель успішного функціонування Бердянського морського порту», ― сказав заступник начальника адміністрації Бердянського порту Віталій Бур'ян.

Egis International пропонує послуги інжинірингу, проектного структурування та експлуатації. У галузі інжинірингу та консалтингу діяльність компанії концентрується на секторах транспорту, міського розвитку, цивільного будівництва, промисловості, водопостачання та водовідведення, захисту навколишнього середовища та енергетики.

Egis бере участь у розробці проектів розвитку в морських портах України в рамках реалізації проекту технічної допомоги «Підтримка органів влади України в розробці Національної транспортної моделі і майстер-плану».

Бердянський морський порт розташований у північно-східній частині Бердянської затоки. Включає зовнішній рейд, внутрішній рейд (гавань Бердянськ) і підхідний канал довжиною 20 кілометрів, шириною ― 90 метрів, глибиною ― 8,55 метра і оголошеною осадкою ― 7,9 метра. Кількість вантажних причалів ― 11, довжина вантажного причального фронту ― 1,798 кілометра.

Відповідно до реєстру АМПУ, в порту працюють портові оператори ДП «БМТП», ТОВ «Нова Хортиця», ТОВ «Агро-клас», ТОВ «Аскет-шиппінг», ПрАТ «Бердянський завод підйомно-транспортного устаткування» і ТОВ «Комора Експорт БКВ».

Бердянський морський порт у 2018 році скоротив вантажообіг порівняно з 2017 роком на 24,4% ― до 1,812 млн тонн. Питома вага порту у вантажообігу морських портів України склала 1,3% проти 1,8% в 2017 році.