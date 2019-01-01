В ходе пуско-наладочных работ начали наполнять газом первую из двух ниток морского участка газопровода "Турецкий поток".

Данная нитка газопровода находится на завершающем этапе испытаний. Об этом сообщается в пресс-релизе проектной компании South Stream Transport B.V, пишет ZN,UA.

Отмечается, что коммерческая эксплуатация газопровода по графику должна начаться до конца 2019 года.

Пуско-наладочные работы на морском участке начались после того, как обе нитки сертифицировал аттестующий орган компании DNV-GL. Она подтвердила, что целостность и технические характеристики системы из двух газопроводов диаметром 32 дюйма соответствуют "Морскому стандарту DNV GL для подводных трубопроводных систем" и другим международным стандартам. Заполнение второй нитки природным газом начнется после того, как будет закончено заполнение первой нитки.

Сейчас завершается строительство приемного терминала в Турции.

Газопроводы планируется заполнять природным газом, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции.

