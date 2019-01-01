Началась подача газа в газопровод "Турецкий поток"

19:45 18.10.2019   Турция

В ходе пуско-наладочных работ начали наполнять газом первую из двух ниток морского участка газопровода "Турецкий поток". 

Данная нитка газопровода находится на завершающем этапе испытаний. Об этом сообщается в пресс-релизе проектной компании South Stream Transport B.V, пишет ZN,UA.

Отмечается, что коммерческая эксплуатация газопровода по графику должна начаться до конца 2019 года.

Пуско-наладочные работы на морском участке начались после того, как обе нитки сертифицировал аттестующий орган компании DNV-GL. Она подтвердила, что целостность и технические характеристики системы из двух газопроводов диаметром 32 дюйма соответствуют "Морскому стандарту DNV GL для подводных трубопроводных систем" и другим международным стандартам. Заполнение второй нитки природным газом начнется после того, как будет закончено заполнение первой нитки.

Сейчас завершается строительство приемного терминала в Турции.

Газопроводы планируется заполнять природным газом, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции.
      



Ще на цю тему:

13:41 14.08.2019
Будівництво терміналу "Турецького потоку" завершене на 95%
19:00 01.08.2019
Назначен глава проектной компании, которая строит сухопутный участок газопровода «Турецкий поток»
08:42 26.10.2018
«Газпром» огласил планы по второй нитке "Турецкого потока"
16:05 02.10.2018
Российский Газпром направил на финансирование Турецкого потока еще $190,6 млн
10:08 04.06.2018
"Газпром" предоставит оператору строительства "Турецкого потока" заем на €2,142 млрд
11:02 31.05.2018
Песков: Договоренностей по поставкам газа в Болгарию через «Турецкий поток» нет
17:24 02.05.2018
Газпром завершил глубоководную укладку первой нитки газопровода «Турецкий поток»
12:57 04.04.2018
Газпром завершит укладку первой нитки «Турецкого потока» по дну Черного моря до 10 мая
13:50 23.03.2018
«Газпром» начинает частичный демонтаж труб «Турецкого потока»
11:22 22.03.2018
«Газпром» построил 991 км «Турецкого потока» по двум ниткам
09:52 21.03.2018
Газпром обсуждает с Италией ход работ по созданию южного маршрута поставок российского газа в Европу
08:47 20.03.2018
«Газпром» ликвидирует более 500 км труб из-за сокращения мощностей «Турецкого потока» вдвое
Новини
Азербайджан Азербайджан
21:40 18.10.2019
В 2020 году Азербайджан увеличит расходы на оборону и нацбезопасность на 20,9%
17:45 17.10.2019
Впервые из Баку в Европу по БТК отправляется контейнерный поезд
13:01 17.10.2019
Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
15:45 11.10.2019
Евороюз выделит около 13 млн евро для Азербайджана
Всі новини країни
Армения Армения
09:30 18.10.2019
ЮВО: Авиация российской военной базы в Армении перебрасывала аэромобильные группы и грузы в горах
20:40 16.10.2019
Авиакомпания Ryanair объявилf о начале полетов в Армению
19:40 16.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении вели огонь в горах
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:10 17.10.2019
Болгарська поліція виявила фанів, яких підозрюють в расистських образах англійських футболістів
13:30 11.10.2019
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 18.10.2019
У МЗС прийняли нового посла Греції
18:30 16.10.2019
На острове Самос ожесточенные столкновения мигрантов. Ранены три человека
10:00 16.10.2019
Греция намерена купить у Франции два фрегата класса Belharra / Фото
14:45 15.10.2019
У таборі для мігрантів в Греції сталися бійки та пожежа
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:15 18.10.2019
Военнослужащие ЮВО и Абхазии блокировали условного противника в ходе совместного учения
21:00 16.10.2019
Расчеты ЗРК «Оса» и «Стрела» ЮВО и Минобороны Абхазии отразили "авиационные удары" противника
16:45 16.10.2019
Для Грузии главную угрозу представляет российская оккупация - кандидат в главы СГБ
09:56 15.10.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отрабатывают задачи в горах и на морском побережье
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:30 18.10.2019
Генпрокуратура Молдовы активизирует сотрудничество с ФБР по делу «кражи миллиарда»
10:20 17.10.2019
В утилізації боєприпасів у Придністров'ї має брати участь ОБСЄ - МЗС Молдови
20:20 16.10.2019
Еврокомиссия и Молдова обсудили условия второго транша макрофинансовой помощи республике
20:45 11.10.2019
У Молдові суд розпорядився арештувати олігарха-втікача Плахотнюка
Всі новини країни
Россия Россия
21:20 18.10.2019
Комплект ЗРК "Тор-М2" в составе 12 боевых машин и средств управления получит ЮВО
19:15 18.10.2019
Россия передала Сирии боевой корабль
17:15 18.10.2019
Боевые пловцы Каспийской флотилии впервые провели подводные стрельбы в новом учебно-тренировочном комплексе
17:00 18.10.2019
НАТО проводить таємні навчання на випадок ядерної війни - ЗМІ
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
21:10 16.10.2019
Дипломат із Румунії замінив представницю США на посаді заступника генсека НАТО
19:00 16.10.2019
Румунія відмовила в екстрадиції колишнього директора Укрспирту
19:45 15.10.2019
Прем'єром Румунії призначили Людовіка Орбана
Всі новини країни
Турция Турция
20:10 18.10.2019
ООН перевірить інформацію про застосування Туреччиною хімічної зброї в Сирії
19:45 18.10.2019
Началась подача газа в газопровод "Турецкий поток"
13:20 18.10.2019
Спікер Європарламенту: треба зупинити переговори про вступ Туреччини
08:15 18.10.2019
Пенс і Помпео переконали Ердогана взяти паузу в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
21:50 18.10.2019
Кризис власти: Российские бюджетные деньги в оккупированном Крыму не успевают осваивать
21:30 18.10.2019
АМПУ инициировала расторжение договоров сервитутов с семью стивидорами порта Николаев
21:10 18.10.2019
Італійський лоукостер додає 5 нових маршрутів з України
21:00 18.10.2019
Беларусь построит на границе с Украиной порт за $20 млн
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд