Началась подача газа в газопровод "Турецкий поток"
|19:45 18.10.2019
|Турция
В ходе пуско-наладочных работ начали наполнять газом первую из двух ниток морского участка газопровода "Турецкий поток".
Данная нитка газопровода находится на завершающем этапе испытаний. Об этом сообщается в пресс-релизе проектной компании South Stream Transport B.V, пишет ZN,UA.
Отмечается, что коммерческая эксплуатация газопровода по графику должна начаться до конца 2019 года.
Пуско-наладочные работы на морском участке начались после того, как обе нитки сертифицировал аттестующий орган компании DNV-GL. Она подтвердила, что целостность и технические характеристики системы из двух газопроводов диаметром 32 дюйма соответствуют "Морскому стандарту DNV GL для подводных трубопроводных систем" и другим международным стандартам. Заполнение второй нитки природным газом начнется после того, как будет закончено заполнение первой нитки.
Сейчас завершается строительство приемного терминала в Турции.
Газопроводы планируется заполнять природным газом, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции.
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