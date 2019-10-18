У МЗС прийняли нового посла Греції
|19:30 18.10.2019
|Греция
Заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль 17 жовтня прийняла новопризначеного посла Греції в Україні Васіліоса Борноваса.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресцентр МЗС.
"Борновас наголосив на незмінності підтримки Грецією суверенітету та територіальної цілісності України. В основі такої позиції є відданість міжнародному праву як основі міждержавних відносин", - йдеться у повідомленні.
У МЗС зазначили, що сторони "висловили обопільний інтерес до посилення співпраці з питань застосування міжнародного права для забезпечення свободи судноплавства відповідно до міжнародного права".
Грецький дипломат "відзначив позитивну роль чисельної етнічної грецької спільноти в Україні у розбудові дружніх відносин з Грецією".
Зеркаль також висловила вдячність за оздоровлення в Греції цього літа 100 українських дітей з Донбасу.
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