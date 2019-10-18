У МЗС прийняли нового посла Греції

19:30 18.10.2019   Греция

Заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль 17 жовтня прийняла новопризначеного посла Греції в Україні Васіліоса Борноваса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресцентр МЗС.

"Борновас наголосив на незмінності підтримки Грецією суверенітету та територіальної цілісності України. В основі такої позиції є відданість міжнародному праву як основі міждержавних відносин", - йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що сторони "висловили обопільний інтерес до посилення співпраці з питань застосування міжнародного права для забезпечення свободи судноплавства відповідно до міжнародного права".

Грецький дипломат "відзначив позитивну роль чисельної етнічної грецької спільноти в Україні у розбудові дружніх відносин з Грецією".

Зеркаль також висловила вдячність за оздоровлення в Греції цього літа 100 українських дітей з Донбасу.



Ще на цю тему:

09:11 05.09.2019
Одесский порт обрабатывает танкер с дизтопливом из Греции
19:01 26.08.2019
У Греції розпочався Синод, на якому розглянуть визнання ПЦУ
14:41 08.02.2019
Україна пропонує Греції укласти угоди, які допоможуть повернути засуджених
17:30 19.12.2018
Новый посол Украины в Греции начал работу / Фото
12:45 18.05.2018
Украина и Грузия усилят сотрудничество в противодействии России
09:24 05.12.2017
Украина и Греция обновят соглашение о сотрудничестве в сферах науки и культуры
13:36 14.09.2017
Глава МИД Украины находится с визитом в Греции
09:42 27.06.2017
Президент Украины приедет в Грузию в июле
09:12 13.04.2017
Министр иностранных дел Украины посетит Грузию в ближайшее время
12:16 30.03.2017
Министр обороны Грузии посетит Украину
15:30 27.03.2017
Греческие судоходные компании могут начать работу на линии «Одесса – Батуми»
13:30 13.02.2017
Греческие компании могут присоединиться к строительству дорог в Украине
Новини
Азербайджан Азербайджан
21:40 18.10.2019
В 2020 году Азербайджан увеличит расходы на оборону и нацбезопасность на 20,9%
17:45 17.10.2019
Впервые из Баку в Европу по БТК отправляется контейнерный поезд
13:01 17.10.2019
Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
15:45 11.10.2019
Евороюз выделит около 13 млн евро для Азербайджана
Всі новини країни
Армения Армения
09:30 18.10.2019
ЮВО: Авиация российской военной базы в Армении перебрасывала аэромобильные группы и грузы в горах
20:40 16.10.2019
Авиакомпания Ryanair объявилf о начале полетов в Армению
19:40 16.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении вели огонь в горах
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:10 17.10.2019
Болгарська поліція виявила фанів, яких підозрюють в расистських образах англійських футболістів
13:30 11.10.2019
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 18.10.2019
У МЗС прийняли нового посла Греції
18:30 16.10.2019
На острове Самос ожесточенные столкновения мигрантов. Ранены три человека
10:00 16.10.2019
Греция намерена купить у Франции два фрегата класса Belharra / Фото
14:45 15.10.2019
У таборі для мігрантів в Греції сталися бійки та пожежа
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:15 18.10.2019
Военнослужащие ЮВО и Абхазии блокировали условного противника в ходе совместного учения
21:00 16.10.2019
Расчеты ЗРК «Оса» и «Стрела» ЮВО и Минобороны Абхазии отразили "авиационные удары" противника
16:45 16.10.2019
Для Грузии главную угрозу представляет российская оккупация - кандидат в главы СГБ
09:56 15.10.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отрабатывают задачи в горах и на морском побережье
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:30 18.10.2019
Генпрокуратура Молдовы активизирует сотрудничество с ФБР по делу «кражи миллиарда»
10:20 17.10.2019
В утилізації боєприпасів у Придністров'ї має брати участь ОБСЄ - МЗС Молдови
20:20 16.10.2019
Еврокомиссия и Молдова обсудили условия второго транша макрофинансовой помощи республике
20:45 11.10.2019
У Молдові суд розпорядився арештувати олігарха-втікача Плахотнюка
Всі новини країни
Россия Россия
21:20 18.10.2019
Комплект ЗРК "Тор-М2" в составе 12 боевых машин и средств управления получит ЮВО
19:15 18.10.2019
Россия передала Сирии боевой корабль
17:15 18.10.2019
Боевые пловцы Каспийской флотилии впервые провели подводные стрельбы в новом учебно-тренировочном комплексе
17:00 18.10.2019
НАТО проводить таємні навчання на випадок ядерної війни - ЗМІ
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
21:10 16.10.2019
Дипломат із Румунії замінив представницю США на посаді заступника генсека НАТО
19:00 16.10.2019
Румунія відмовила в екстрадиції колишнього директора Укрспирту
19:45 15.10.2019
Прем'єром Румунії призначили Людовіка Орбана
Всі новини країни
Турция Турция
20:10 18.10.2019
ООН перевірить інформацію про застосування Туреччиною хімічної зброї в Сирії
19:45 18.10.2019
Началась подача газа в газопровод "Турецкий поток"
13:20 18.10.2019
Спікер Європарламенту: треба зупинити переговори про вступ Туреччини
08:15 18.10.2019
Пенс і Помпео переконали Ердогана взяти паузу в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
21:50 18.10.2019
Кризис власти: Российские бюджетные деньги в оккупированном Крыму не успевают осваивать
21:30 18.10.2019
АМПУ инициировала расторжение договоров сервитутов с семью стивидорами порта Николаев
21:10 18.10.2019
Італійський лоукостер додає 5 нових маршрутів з України
21:00 18.10.2019
Беларусь построит на границе с Украиной порт за $20 млн
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд