Экс-глава горхоза оккупированного Севастополя отправлен в ростовское СИЗО
|19:00 18.10.2019
|Крым
Экс-глава горхоза оккупированного Севастополя Тарасов пробудет в СИЗО до 14 декабря, его подозревают в превышении должностных полномочий.
В четверг, 17 октября Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал по ходатайству следствия бывшего подчиненного Развожаева, экс-директора департамента городского хозяйства оккупированного Россией Севастополя Михаила Тарасова, пишуи Примечания.
Тарасов пробудет в СИЗО до 14 декабря.
Стало известно, по какой статье взяли Тарасова — это превышение должностных полномочий. По этой статье ему может грозить до 10 лет колонии.
Тарасов вместе с рядом других чиновников правительства Дмитрия Овсянникова был снят с должности врио губернатора Михаилом Развожаевым 27 сентября 2019 года.
30 сентября, после увольнения главы горхоза, экс-губернатор на своей странице в Facebook отметил, что правительство «покинули» неравнодушные люди, профессионалы. Он также дал характеристику Тарасову, в которой похвалил бывшего чиновника и напомнил, что при нем была проделана большая, успешная работа. Через семь дней после публикации Овсянникова в городе произошел очередной потоп из-за отсутствия ливневых канализаций.
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