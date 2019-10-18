Российские пограничники в пункте пропуска «Армянск» задержали направлявшуюся в Киев гражданку России, которая находилась в федеральном розыске.

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по оккупированному Крыму, пишут Новости Крыма.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в автомобильном пункте пропуска «Армянск» в общем пассажиропотоке выявлена гражданка Российской Федерации 1967 года рождения, которая с начала текущего месяца числится в федеральном розыске. В ходе проверки документов 52-летней женщины пограничникам стало известно, что ее личностью заинтересованы правоохранительные органы Ямало-Ненецкого автономного округа», – говорится в сообщении.

Во время опроса на пропускном пункте женщина пояснила, что направляется в столицу Украины. «Задержанная сообщила, что направлялась в Киев для посещения родственников. Принимая во внимание тот факт, что менее двух недель назад ее уголовное дело было передано в суд, а ей самой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, не исключено, что таким образом женщина пыталась скрыться от правоохранителей за рубежом», – добавили в ведомстве.

Женщина передана сотрудникам полиции для последующей передачи инициатору розыска. Задержанная является фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 319 УК РФ – оскорбление представителя власти. Гражданке грозит наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.