Россияне уже не хотят ехать в оккупированный Крым на новогодние праздники

18:30 18.10.2019   Крым

Оккупированный Россией Крым теряет позиции: по итогам начавшихся продаж новогодних туров, региона среди лидеров нет и, по оценкам специалистов, скорее всего не будет.

Согласно данным онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, собранных на основе сводного анализа результатов продаж турпакетов от 120 российских туроператоров, по объемам продаж на новогодние даты Россия замыкает ТОП-5 самых популярных направлений, пишут Новости Крыма.

По мнению экспертов, это хороший результат, тем более что, в отличие от зарубежных направлений, поездки по России туристы, как правило, организовывают самостоятельно. ТО есть реальный интерес к внутреннему туризму еще выше.

Пик продаж туров по России еще впереди, но лидеры продаж уже известны и вряд ли изменятся, отмечает «Вестник АТОР».

Безусловным лидером является Краснодарский край (Красная Поляна и Сочи), в топе спроса также Санкт-Петербург, Подмосковье, Калининград, Казань, Великий Устюг и Карелия.

Пока наблюдается минимальный рост спроса на новогодние туры – не более 2%, но в ноябре, прогнозируют специалисты, этот показатель подрастет не менее чем на 20%, а некоторые туроператоры ожидают рост в 1,5 раза.



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