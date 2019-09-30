Україна вимагає від РФ звільнити арештованого українського активіста в окупованому Криму Олега Приходько. А також припинити розширення списку затриманих за політичними мотивами українців.

Вимога українська делегація оголосила 17 жовтня на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні, пише Центр журналістських розслідувань.

«Підкидання так званих «доказів» в будинку українських і кримськотатарських активістів залишається звичайною практикою для російських служб. Ми рішуче засуджуємо таку поведінку і просимо російську сторону припинити розширення списку українських політв’язнів і звільнити всіх їх, включаючи недавно затриманого пана Приходька», – сказано в заяві української сторони.

Захист українського активіста Олега Приходька подав апеляційну скаргу на його арешт. 11 жовтня Приходько, якого ФСБ підозрює в нібито підготовці теракту, допитали і відібрали приклади голосу для експертизи.

9 жовтня в окупованому Криму співробітники ФСБ затримали в Саках українського активіста Олега Приходька. ФСБ обвинувачує активіста в нібито підготовці теракту і виготовленні вибухових пристроїв за ст. 205 (терористичний акт) і ст.223.1. (незаконне виготовлення вибухових речовин, незаконні виготовлення, переробка або ремонт вибухових пристроїв) КК РФ. За версією ФСБ, Приходько нібито готував вибух будівлі «адміністрації» міста Саки.

10 жовтня «Київський райсуд» Сімферополя заарештував активіста на два місяці – до 10 грудня.

Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі в тимчасово окупованому Криму Олега Приходька.