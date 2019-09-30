13-й судоремонтный завод в оккупированном Крыму может перейти в ОСК

17:45 18.10.2019   Крым

Минпромторг РФ готовит проект указа президента о передаче 13-го судоремонтного завода Черноморского флота в оккупированном Крыму "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК).

Информация о разработке документа появилась на сайте проектов нормативных правовых актов, пишет Интерфакс.
       
"В целях эффективного использования средств федерального бюджета представляется целесообразным произвести консолидацию производственных активов по судоремонту посредством интеграции ФГУП "13-й судоремонтный завод (СРЗ) Черноморского флота" Минобороны России в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация", - говорится в материалах к проекту указа.
       
Разработчики предлагают преобразовать завод из федерального государственного унитарного предприятия в акционерное общество, 100% акций которого находятся в федеральной собственности.
       
По мнению Минпромторга, передача 13-й СРЗ в состав ОСК повысит инвестиционную привлекательность корпорации, а также "позволит ускорить процесс интеграции судостроительных предприятий Крыма с российскими предприятиями, в том числе в интересах обеспечения боевой готовности сил и войск Черноморского флота".
      
 ФГУП "13-й судоремонтный завод Черноморского Флота" является исполнителем работ по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов Черноморского флота оккупантов. Расположен в Севастополе.
       
В последние годы завод занимался ремонтом подводных лодок проекта 636 "Варшавянка" и поддержкой готовности корветов, построенных на заводе "Янтарь" в Калининграде.



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