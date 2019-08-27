Сотрудники Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя произвели поисково-спасательные работы в Балаклавском районе.

Оперативный дежурный получил сигнал о том, что частное маломерное судно потеряло ход. Оно стояло на якоре в районе мыса Айя, пишет Новый Севастополь.

«Пассажирам судна требовалась эвакуация. В 00.17 (17 октября) спасателями катером «Чибис» было эвакуировано 7 человек на причал Балаклавской бухты», – сообщает пресс-служба Центра.

Пострадавших в происшествии нет.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия прибыла полиция.