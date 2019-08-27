Севастопольские спасатели ночью эвакуировали пассажиров потерявшего ход катера
|17:30 18.10.2019
|Крым
Сотрудники Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя произвели поисково-спасательные работы в Балаклавском районе.
Оперативный дежурный получил сигнал о том, что частное маломерное судно потеряло ход. Оно стояло на якоре в районе мыса Айя, пишет Новый Севастополь.
«Пассажирам судна требовалась эвакуация. В 00.17 (17 октября) спасателями катером «Чибис» было эвакуировано 7 человек на причал Балаклавской бухты», – сообщает пресс-служба Центра.
Пострадавших в происшествии нет.
Для выяснения обстоятельств на место происшествия прибыла полиция.
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