НАТО проводить таємні навчання на випадок ядерної війни - ЗМІ
|17:00 18.10.2019
|Россия
Маневри НАТО "Стійкий полудень" (Steadfast Noon), сценарієм яких є ядерна війна, розпочались цього тижня.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише DW з посиланням на DPA.
За даними агентства, військові відпрацьовують застосування винищувачів-бомбардувальників, які можуть бути оснащені ядерною зброєю.
Від Бундесверу участь у навчаннях беруть літаки "Торнадо". Винищувачі знаходяться на авіабазі "Бюхель" у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. За офіційно непідтвердженими даними, там також зберігаються американські атомні бомби типу B61.
У випадку ядерної загрози німецькі "Торнадо" можуть бути оснащені атомними бомбами B61. Американська ядерна зброя, також за непідтвердженими даними, зберігається ще в Італії, Бельгії, Туреччині та Нідерландах.
За даними військових експертів, подібні навчання відбуваються регулярно. Під час них, зокрема, відпрацьовують безпечне завантаження американської ядерної зброї з підземних сховищ у літаки. Утім, справжні бомби під час навчальних польотів літаків не використовують.
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