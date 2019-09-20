ЮВО: Новобранцев Каспийской флотилии обрабатывают психологи
|16:00 18.10.2019
|Россия
Специалисты-психологической работы соединений и воинских частей Каспийской флотилии в Республике Дагестан и Астраханской области готовы к приему новобранцев в ходе осеннего призыва 2019 года.
На пунктах приема молодого пополнения Астраханского гарнизона военные психологи КФл проводят мероприятия в рамках первичного психологического изучение новобранцев, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Исследования новобранцев на пунктах приема и в учебном центре после поступления военнослужащих по призыву в соединения и воинские части КФл проводятся с использованием поступивших автоматизированных рабочих мест психолога АРМ-ВП со специализированным программным обеспечением.
Также в ходе первичных мероприятий проводятся различные тесты и тренинги, делая акцент на создании атмосферы доверия и открытости между собой и новобранцами, выявляя психологические причины возможных затруднений в адаптации призывника, трудностей в общении с командирами и будущими сослуживцами.
В течение первого месяца службы все призывники в обязательном порядке пройдут углубленное социально-психологическое изучение. Также будут проведены различные воспитательные мероприятия, направленные на сплочение воинских коллективов.
Всего к мероприятиям по социально-психологическому изучению и адаптации привлечено более 50 специалистов психологической службы флотилии.
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