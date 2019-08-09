Главгосэкспертиза России одобрила смету ремонта спального корпуса санатория «Днепр» Федеральной налоговой службы в поселке Гаспра (Ялта).

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет Крыминформ.

«Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России проверили достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта спального корпуса санатория «Днепр». По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение», – говорится в сообщении.

Проектом предусмотрен ремонт спального корпуса санатория, построенного в 1965 году. «В здании заменят покрытие, утеплитель и гидроизоляцию кровли, а также витражи, оконные и балконные блоки, двери, напольные покрытия, подвесные и подшивные потолки. Кроме того, отремонтируют отделку фасада, облицовку цоколя, инженерные системы и эвакуационные лестницы», – добавили в пресс-службе оккупационного ведомства.

Санаторий «Днепр» находится в поселке Гаспра в 12 км от Ялты. Работает круглогодично, специализируется на лечении органов дыхания, неврологических, желудочно-кишечных болезней и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Владельцем санатория после аннексии Крыма Россией стала Федеральная налоговая служба.

Ранее эксперты крымского филиала Главгосэскспертизы России проверили достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта водолечебного корпуса санатория «Днепр».