Парламент Молдовы рекомендовал Генеральной прокуратуре активизировать сотрудничество со спецслужбами других стран, в том числе, с ФБР, для расследования банковского мошенничества и возвращения похищенных средств.

Соответствующая рекомендация содержится в одобренном депутатами постановлении парламента, принятом после рассмотрения отчета следственной комиссии по выяснению всех обстоятельств хищений из банковской системы Молдовы и расследованию банковского мошенничества, передает point.md.

В то же время, Генеральной прокуратуре надлежит изучить причины стагнации, допущенной Антикоррупционной прокуратурой в период 2015-2019 гг. при расследовании хищений из банковской системы. Генпрокуратура должна представить в течение 30 дней отчет о расследовании хищений из банковской системы Молдовы.

Комиссия отметила в своем отчете, что, по информации Kroll, основными бенефициарами банковской кражи были группы Плахотнюка, Шора и Филата. Однако Генпрокуратура в период 2015-2019 гг. практически саботировала расследования кражи из банковской системы, возбуждая уголовные дела выборочно, по некоторым эпизодам, не применяя системный и всеобъемлющий подход. Расследование во многих случаях намерено затягивалось или использовалось избирательно в политических целях. И только 9 августа сг. Генпрокуратура возбудила уголовное дело в целом по банковской краже и наличию преступной группы.

Предметом проводимого уголовного расследования является множество действий группы лиц, направленных на ограбление в течение 2010 - 2014 гг. банковской системы Молдовы путем вывода денег в особо крупных размерах из активов Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank и совершение других преступных действий для достижения личных и групповых интересов. В рамках уголовного расследования выявлены убедительные доказательства, указывающие на то, что бывший глава BEM Илан Шор совершил преступление, предусмотренное в Уголовном кодексе - злоупотребление служебным положением, совершенное администратором банка в интересах организованной преступной группы или преступной организации. По просьбе врио генпрокурора Думитру Робу, Илан Шор был лишен депутатской неприкосновенности и объявлен в национальный и международный розыск.

Следует отметить, что ранее в ходе визита в США премьер Молдовы Майя Санду и глава МВД Андрей Нэстасе попросили американские власти помочь с расследованием банковского мошенничества, а также заморозить и конфисковать активы лиц, причастных к «краже миллиарда» в Молдове, в том числе, Владимира Плахотнюка, которые владеют значительной собственностью на территории США.

Американские чиновники заверили, что проанализируют просьбу официального Кишинева об оказании помощи в расследовании банковской кражи и отмывания денег, а также в привлечении к ответственности виновных в этом.

Глава МВД Молдовы Андрей Нэстасе заявил, что ему удалось официально включить в повестку ФБР расследование «кражи миллиарда» из банков Молдовы, «ландромата» международной мафии и все другие преступные схемы, которые обрушили финансово-банковскую систему нашей страны и лишили ее так необходимых ей ресурсов. Нэстасе отметил, что в ходе визита в США он встретился с высокопоставленными представителями ФБР и вручил письмо с просьбой к американским партнерам «оказать помощь в поимке и привлечении к ответственности в Молдове всех, кто совершил эти преступления, начиная с Плахотнюка, Шора и всех их соучастников». «В ФБР меня заверили, что окажут полную поддержку, чтобы в нашей стране, наконец, восторжествовала справедливость», - подчеркнул Андрей Нэстасе