Фахівці проекту надання технічної допомоги ЄС Україні відвідали Маріупольський морской торговый порт.

Міжнародні експерти Андре Мер'єн та Альберт Бергонзо разом з українськими фахівцями Андрієм Шклярем та Владиславом Троцьким вивчали та аналізували становище Маріупольського морського порту з метою підготовки проекту Національної транспортної моделі України для створення сучасного транспортного сектора в Україні, повідомила прес-секретар Маріупольської філії АМПУ Людмила Анашкіна.

Проект охоплює всі види транспорту, в тому числі й морський, і стане основою для планування та реалізації майбутніх інвестицій та заходів, що вкрай необхідні для розвитку галузі.

Під час свого візиту делегація у складі міжнародних та українських фахівців зустрілися з керівництвом Маріупольської філії АМПУ та ДП «Маріупольський морський торговельний порт».

«Ми обговорили об'єми вантажопереробки в порту, основні логістичні маршрути та вантажопотоки, а також інвестпроекти, що реалізуються в Маріупольському порту та перспективи подальшого розвитку. Крім того, відповіли на питання, які цікавили експертів щодо затримки суден під час проходження Керченської протоки», - розповів начальник Адміністрації Маріупольського морського порту Ігор Барський.

Міжнародні фахівці також ознайомилися з особливостями роботи та реальними обсягами перевезень вантажів приватними портовими операторами Портінвест Шиппінг, Метінвест Шиппінг, СРЗ, УкрТрансАгро та СТТ.

Проте найбільше експерти проекту цікавилися планами щодо збільшення перевалки різних категорій вантажів портовими операторами та основними проектами розвитку підприємств на майбутнє.

Традиційно, на завершення гостям була організована екскурсія по порту.

Нещодавно фахівці проекту надання технічної допомоги ЄС відвідали Бердянський морський порт.