Заместителю начальника генерального штаба вооруженных сил России генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом сообщает телеканал РЕН со ссылкой на свой источник. Информацию подтверждает источник «Интерфакса», пишет ghall.com.

Телеканал уточняет, что Арсланова подозревают в соучастии в хищении свыше 2 млрд рублей на госзакупках. Обвинение предъявлено в рамках так называемого уголовного дела «Воентелекома».

Собеседник «Интерфакса» уточняет, что высокопоставленный военный своей вины не признает. Один из бывших руководителей «Воентелекома» Николай Тамодин в 2015 году был осужден на шесть лет колонии за мошенничество в особо крупном размере.

Как установило следствие, в 2011–2012 годах при исполнении контракта по ремонту оборудования и техники связи Тамодин вместе со своим советником Сергеем Побежимовым покупал по заниженной стоимости некондиционные изделия, которые затем по фальшивым документам устанавливали на подконтрольных заводах. Затем преемник Тамодина на посту главы «Воентелекома» Александр Давыдов также был арестован по обвинению в хищениях при реализации контрактов на поставку оборудования для Минобороны.

Газета «Коммерсантъ» на прошлой неделе писала о возбуждении уголовного дела о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил России. Издание тогда сообщило, что в рамках нового дела был арестован начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов. С Арсланова, как уточняла газета, была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Сообщалось, что на новые эпизоды мошенничества удалось выйти из показаний Давыдова, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве. Халилу Арсланову 55 лет. Он занимает пост начальника Главного управления связи Вооруженных сил России — заместителя начальника Генштаба ВС России с декабря 2013 года.