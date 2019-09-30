ЮВО: Зенитные комплексы Панцирь "сбивали" крылатые ракеты в оккупированном Крыму
|14:40 18.10.2019
|Крым
Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» Четвертой армии ВВС и ПВО Южного военного округа выполнили электронные пуски по крылатым ракетам в ходе учений в оккупированном Крыму.
Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота страны-агрессора, пишет Крыминформ.
«На Черноморском флоте в ходе учения, прошедшего в Крыму, расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника. Параметры полета крылатых ракет были заданы и усложнены электронным способом с целью проверки эффективности работы боевых расчетов ЗРПК «Панцирь», – говорится в сообщении.
Для приближения обстановки к реальным условиям боевых действий на позиционный район, где были развернуты «Панцири», совершила атаку диверсионно-разведывательная группа условного противника.
«В ходе учения военнослужащие отбили нападение ДГР и условно поразили все назначенные цели, используя универсальные возможности и комбинированное ракетно-пушечное вооружение комплексов», – добавили в отделе информобеспечения.
Накануне в ходе учений зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» Четвертой армии ВВС и ПВО Южного военного округа выполнили электронные пуски по самолетам и вертолетам Морской авиации Черноморского флота оккупантов.
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