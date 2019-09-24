Тендер «Черноморнефтегаза» на разработку газового месторождения не состоялся

14:20 18.10.2019   Крым

Аукцион госпредприятия «Черноморнефтегаз» по выбору подрядчика для разработки газового месторождения на востоке оккупированного Крыма за 1 млрд рублей не состоялся. 

Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, пишет Крыминформ.

«В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе закупочная комиссия приняла решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, электронный аукцион признается несостоявшимся», – сказано в протоколе рассмотрения заявок.

Заявки на участие в аукционе подали две компании: ООО «СПК» и ООО «Юг-бурение». По результатам рассмотрения заявок, комиссия допустила только «СПК», поскольку «Юг-бурение» не предоставила документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки.

Ранее сообщалось, что «Черноморнефтегаз» ищет подрядчика для разработки газового месторождения в Ленинском районе. Победителю аукциона предстоит выполнить бурение разведочной скважины №8 Поворотного газоконденсатного месторождения. Месторождение расположено в Ленинском районе оккупированного Крыма в 36 километрах от поселка Ленино. Оно является одним из наиболее крупных и перспективных сухопутных месторождений в Крыму: по данным экспертов, запасы газа составляют 3,5 млрд кубометров.



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