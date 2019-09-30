Морские пехотинцы Черноморского флота страны-агрессора провели на крымском полигоне учения по предотвращению высадки десанта на побережье.

В сообщении пресс-службы флота оккупантов говорится, что по легенде учения подразделениям морской пехоты флота была поставлена задача по предотвращению высадки морского десанта условного противника. Заняв назначенный участок побережья, морские пехотинцы приступили к выполнению учебно-боевых задач по подготовке к противодесантной обороне: оборудовали участок инженерными сооружениями и учебными минными заграждениями со стороны моря для отражения морского десанта и со стороны суши для защиты от воздушного десанта противника, передает Крыминформ

В рамках учений военнослужащие провели практические стрельбы из штатного стрелкового оружия, гранатометов и вооружения БТР-82АМ по различным мишенным позициям. В учениях было задействовано около 300 военнослужащих и около 40 единиц техники морской пехоты.

Перед подготовкой побережья к обороне и проведением стрельб морские пехотинцы совершили марш на полигон боевой подготовки «Опук», расположенный в районе Феодосии. После завершения данного мероприятия плановой боевой подготовки подразделения морской пехоты вернутся в пункт постоянной дислокации.