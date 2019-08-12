Украинский политзаключенный Александр Шумков заявил, что решение о прекращении голодовки он может принять только после встречи с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook родственница политзаключенного Людмила Шумкова, пишет ATR.ua.

«Сегодняшнее письмо от Александра, датированное 15 октября. Пишет, что надеется, что вчерашнее письмо до нас дошло и что мы в курсе его решения. Рассказывает, что приходило руководство колонии к нему на диалог. Однако Саша сказал, что диалог будет, когда Москалькова приедет в колонию», — сообщила тетя Шумкова.

Кроме того, Людмила Шумкова написала, что политзаключенному провели первое медицинское обследование в связи с началом голодовки.

«Руководитель медчасти ему сказала, что оснований для отправки его на обследование нет, поскольку нет документов о болезни. А постоянные головные боли — это не повод», — сообщила родственница Шумкова.

Как известно, 15 октября стало известно, что украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку в России. Накануне сообщалось, что он также пожаловался на отсутствие медобследования в тюрьме РФ. Ранее, омбудсмен Денисова делала запрос Москальковой о состоянии здоровья Шумкова и о проведении медобследования в отношении его. Но реакции не было.

Бывший охранник Дмитрия Яроша херсонец Александр Шумков пропал в конце августа 2017 года. 4 декабря 2018 года Севский суд Брянской области РФ приговорил Шумкова к четырем годам заключения. В приговоре говорилось, что Шумков с 17 ноября 2014 года до 23 августа 2017 года участвовал в деятельности «Правого сектора», которая была «направлена ​​против интересов России», пиишет издание.

Сейчас Торжокский межрайонный суд в РФ продолжает рассмотрение дела по иску Шумкова об отмене незаконного решения о содержании его в штрафном изоляторе. Следующее заседание запланировано на 23 октября.

Фото с сайта ATR.