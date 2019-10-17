Спікер Європарламенту: треба зупинити переговори про вступ Туреччини

13:20 18.10.2019   Турция

Спікер Європейського парламенту Давід Сассолі закликав Євросоюз призупинити переговори з Анкарою про вступ Туреччини до спільноти через її військову операцію в Сирії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час виступу перед лідерами ЄС на саміті в Брюсселі у четвер, текст якого оприлюднений на сайті парламенту.

"Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб зупинити цей акт агресії і висунути ініціативу, яку було б опрацювати в рамках НАТО і представити Раді Безпеки ООН", - сказав Сассолі.

"На цьому тлі Європарламент повторює свій заклик до припинення переговорів про вступ з Туреччиною", - додав він.

Сассолі додав, що Європарламент рішуче відкидає будь-яку спробу турецької влади встановити зв'язок між її військовими діями на північному сході Сирії та долею сирійських біженців на турецькій території.

Переговори про приєднання Туреччини до ЄС зайшли в глухий кут незабаром після того, як вони офіційно стартували в 2005 році. 

Заклики припинити або заморозити переговори посилилися з 2016 року, коли Ердоган почав переслідувати своїх політичних опонентів після спроби перевороту.

Європарламент вже кілька разів ухвалював резолюцію з вимогою призупинити переговори. 



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