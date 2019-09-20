Азовський судноремонтний завод готовий будувати кораблі для флоту

13:00 18.10.2019   Украина

Керівник інвестиційного проєкту “Азовський судоремонтний завод” Дмитро Ляшовий в інтерв’ю Центру транспортних стратегій розказав про готовність підприємства будувати кораблі для ВМС ЗС України та Морської охорони.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Зокрема мова йде про малі броньовані артилерійські катери 58155 шифр «МБАК» та десантно-штурмові катери проекту 58503 типу «Кентавр-ЛК»

Відповідаючи на запитання про можливість будівництва нових плавзасобів на підприємстві Азовський судноремонтний завод він сказав:

“Ми могли б виготовляти їх [мова про нафтосміттєзбірники, – ред.], а також катери морської охорони ДПСУ, баржі, ліхтери, пантони та т.п.”, – сказав Дмитро Ляшовий

Щодо можливостей будівництва броньованих артилерійських катерів, які зараз є на озброєнні ВМС ЗС України керівник розповів:

“Ніяких проблем! Особливо, якщо такі, що зараз робить “Кузня на Рибальському” [МБАКи та “Кентаври”, – ред.]. До того ж звідки береться броньована сталь для таких катерів? Наша близькість до виробників металу здатна здешевити виробництво таких катерів.”, – додав Дмитро Ляшовий

Підприємство нещодавно здійснило виконання контракту з будівництва надбудови для хорватського танкера, на постійній основі здійснює судоремонт цивільних суден та кораблів Морської охорони ДПСУ. Окрім судової галузі АСРЗ виготовляє різноманітні зварні конструкції, як наприклад грейфери для металургійної галузі, та іншу продукцію машинобудування.

Азовський судноремонтний завод може будувати кораблі та судна різноманітних типів, впродовж своєї історії підприємство побудувало понад 200 суден, які використовуються в портах Греції, ОАЕ, країн СНД, Індії, Німеччини, Румунії, Польщі, Болгарії, Куби.

Серед судоходної продукції підприємства: несамохідні баржі; ліхтери типу «LASH»; плавучі доки; причали, призначених для швартування суден водотоннажністю до 5000 т, завдовжки до 105 м, що складаються з трьох шарнірно-сполучних понтонів з перехідним мостом; нафтосміттєзбирачі проекту 205А та 25505.



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