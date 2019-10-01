Завершується будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива, яке позбавить Україну залежності від Росії / Фото

12:20 18.10.2019   Украина

Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильскій зоні знаходиться на фінішній прямій.

Про це заявив президент Національної атомної енергогенеруючої компанії “Енергоатом” Юрій Недашковський, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Ukraine News.

“Ми вже практично вийшли на фінішну пряму в будівництві ЦСВЯП. По деяким об’єктам будівельна готовність становить 92-96%. Нині триває активна робота щодо постачання і закупівлі технологічного обладнання. Попри тимчасові проблеми, пов’язані з фінансуванням, я переконаний, що у наступному році ми введемо цей стратегічний для України об’єкт в експлуатацію”, – повідомив Юрій Недашковський.

Україна, експлуатуючи 15 енергоблоків АЕС, досі не розв’язала проблему зі зберіганням відпрацьованого ядерного палива (ВЯП). Всі інші країни вирішили цю проблему – побудувавши сховища. Зараз Україна вивозить ВЯП з Рівненської, Южно-Української та Хмельницької АЕС до Росії на технологічну (тимчасову) витримку з наступною переробкою. Поява власного сховища посилить енергетичну безпеку України та буде мати безпосередній вплив на її економіку. Введення в експлуатацію Централізованого сховища дозволить Україні економити щорічно понад $200 млн шляхом відмови від послуг радіохімічних комбінатів РФ та фактично завершить еру монопольної залежності від «Росатому» у сфері поводження з ВЯП.


Фото: Наталия Дегтяренко



Ще на цю тему:

19:44 31.05.2018
"Турбоатом" поставил две турбины для Армянской АЭС
19:00 29.03.2018
В Румынии на АЭС произошла авария
18:20 17.10.2017
Армянская АЭС не закроется, а будет заменена атомной станцией малой мощности
15:48 15.12.2016
Армянская АЭС возобновила работу
15:40 13.10.2016
Замглавы «Росатома»: Продление срока работы Армянской АЭС – беспрецедентный проект
16:01 09.09.2016
В Женеве обсудят экологические последствия строительства атомной электростанции в Мецаморе
09:00 19.07.2016
Иран не собирается покупать у Болгарии реакторы АЭС
16:28 30.05.2016
Росатом готов заняться переработкой топлива с Армянской АЭС
13:59 21.04.2016
Замглавы «Росатома»: Ключевой вопрос для нового энергоблока Армянской АЭС – экспорт энергии
17:36 08.04.2016
Россия изучает возможность участия в строительстве нового энергоблока Армянской АЭС
15:02 04.04.2016
Армянская АЭС встанет на ремонт в сентябре-ноябре 2016 года
08:00 21.12.2015
Азербайджан построит электростанции в Турции и Иране
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:45 17.10.2019
Впервые из Баку в Европу по БТК отправляется контейнерный поезд
13:01 17.10.2019
Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
15:45 11.10.2019
Евороюз выделит около 13 млн евро для Азербайджана
19:30 10.10.2019
В Баку пройдет саммит Тюркского совета
Всі новини країни
Армения Армения
09:30 18.10.2019
ЮВО: Авиация российской военной базы в Армении перебрасывала аэромобильные группы и грузы в горах
20:40 16.10.2019
Авиакомпания Ryanair объявилf о начале полетов в Армению
19:40 16.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении вели огонь в горах
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:10 17.10.2019
Болгарська поліція виявила фанів, яких підозрюють в расистських образах англійських футболістів
13:30 11.10.2019
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
Всі новини країни
Греция Греция
18:30 16.10.2019
На острове Самос ожесточенные столкновения мигрантов. Ранены три человека
10:00 16.10.2019
Греция намерена купить у Франции два фрегата класса Belharra / Фото
14:45 15.10.2019
У таборі для мігрантів в Греції сталися бійки та пожежа
19:45 12.10.2019
Грецька церква визнала ПЦУ
Всі новини країни
Грузия Грузия
21:00 16.10.2019
Расчеты ЗРК «Оса» и «Стрела» ЮВО и Минобороны Абхазии отразили "авиационные удары" противника
16:45 16.10.2019
Для Грузии главную угрозу представляет российская оккупация - кандидат в главы СГБ
09:56 15.10.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отрабатывают задачи в горах и на морском побережье
08:37 15.10.2019
ЮВО: В Южной Осетии российская военная база поднята по тревоге в рамках итоговой проверки
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:20 17.10.2019
В утилізації боєприпасів у Придністров'ї має брати участь ОБСЄ - МЗС Молдови
20:20 16.10.2019
Еврокомиссия и Молдова обсудили условия второго транша макрофинансовой помощи республике
20:45 11.10.2019
У Молдові суд розпорядився арештувати олігарха-втікача Плахотнюка
19:00 10.10.2019
Молдова: Газопровод в Румынию — энергетическая и национальная безопасность страны
Всі новини країни
Россия Россия
15:00 18.10.2019
Замначальника Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
12:40 18.10.2019
Российский флот не получит атомную подлодку "Казань" в плановые сроки - глава ОСК
11:30 18.10.2019
Истребитель российского производства разбился в Венесуэле
11:00 18.10.2019
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" пришел на испытания в Белое море
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
21:10 16.10.2019
Дипломат із Румунії замінив представницю США на посаді заступника генсека НАТО
19:00 16.10.2019
Румунія відмовила в екстрадиції колишнього директора Укрспирту
19:45 15.10.2019
Прем'єром Румунії призначили Людовіка Орбана
Всі новини країни
Турция Турция
13:20 18.10.2019
Спікер Європарламенту: треба зупинити переговори про вступ Туреччини
08:15 18.10.2019
Пенс і Помпео переконали Ердогана взяти паузу в Сирії
16:45 17.10.2019
ЗМІ: Ердоган викинув лист Трампа із закликом "не бути дурнем" на смітник
15:45 17.10.2019
Глава МЗС Туреччини зустрівся з делегацією США
Всі новини країни
Украина Украина
14:40 18.10.2019
ЮВО: Зенитные комплексы Панцирь "сбивали" крылатые ракеты в оккупированном Крыму
14:20 18.10.2019
Тендер «Черноморнефтегаза» на разработку газового месторождения не состоялся
14:00 18.10.2019
ЮВО: Морпехи ЧФ провели на крымском полигоне противодесантные учения
13:40 18.10.2019
Украинский политзаключенный Шумков прекратит голодовку только после встречи с омбудсменом РФ / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд