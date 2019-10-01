Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильскій зоні знаходиться на фінішній прямій.

Про це заявив президент Національної атомної енергогенеруючої компанії “Енергоатом” Юрій Недашковський, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Ukraine News.

“Ми вже практично вийшли на фінішну пряму в будівництві ЦСВЯП. По деяким об’єктам будівельна готовність становить 92-96%. Нині триває активна робота щодо постачання і закупівлі технологічного обладнання. Попри тимчасові проблеми, пов’язані з фінансуванням, я переконаний, що у наступному році ми введемо цей стратегічний для України об’єкт в експлуатацію”, – повідомив Юрій Недашковський.

Україна, експлуатуючи 15 енергоблоків АЕС, досі не розв’язала проблему зі зберіганням відпрацьованого ядерного палива (ВЯП). Всі інші країни вирішили цю проблему – побудувавши сховища. Зараз Україна вивозить ВЯП з Рівненської, Южно-Української та Хмельницької АЕС до Росії на технологічну (тимчасову) витримку з наступною переробкою. Поява власного сховища посилить енергетичну безпеку України та буде мати безпосередній вплив на її економіку. Введення в експлуатацію Централізованого сховища дозволить Україні економити щорічно понад $200 млн шляхом відмови від послуг радіохімічних комбінатів РФ та фактично завершить еру монопольної залежності від «Росатому» у сфері поводження з ВЯП.



Фото: Наталия Дегтяренко