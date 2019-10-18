Україна досі дозволяє фірмам олігарха Дерипаски працювати на російську оборонку

11:45 18.10.2019   Украина

Дочірня компанія фірми російського олігарха та друга президента РФ Володимира Путіна Олега Дерипаски видобуває з українських надр кварцит.

Сировину перевозять до Росії для використання в російському оборонному комплексу. 

Як повідомляє Українська правда, про це йдеться у статті Радіо Свобода "Схеми: Корупція в деталях" 

"Дочкою" російської компанії Дерипаски "Русал" є кіпрська компанія United Company Rusal Silicon Limited, яка із 2011 року є власником українського ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів", де безпосередньо і видобувається цінний для оборонки ресурс – кварцит. 

Дерипаска з травня минулого року перебуває під санкціями РНБО. Йому заборонено відвідувати Україну та вести фінансову діяльність. У цьому переліку є і компанія "Русал". Проте видобуток кварциту здійснюються через кіпрську компанію, яка під санкції не потрапила.

Вагони із ним оформлюють на митному пункті, розташованому на межі території підприємства. Для цього на кар’єр приїжджає співробітник митниці.

На російські заводи щотижня відправляють сотні тон унікального українського мінералу, що становить майже весь обсяг видобутку за рік. Натомість українським підприємствам кар’єр продає лише невеликі об’єми, здебільшого – дрібний щебінь.

У 2018 році український кварцит купили два російські підприємства, одне з яких "Кремний-Урал" належить Дерипасці. Близкьо половини видобутих кварцитів поїхало на Новолипецький металургійний комбінат Володимира Лісіна, теж російського олігарха.

З 2018 року російський олігарх Олег Дерипаска разом із трьома компаніями, які перебувають у його власності, перебуває у санкційному списку України.



Ще на цю тему:

13:40 18.10.2019
Украинский политзаключенный Шумков прекратит голодовку только после встречи с омбудсменом РФ / Фото
15:00 16.10.2019
Український політв’язень Шумков оголосив голодування в російській колонії
09:20 30.09.2019
Гаазький трибунал не може розслідувати основні злочини проти України з боку Кремля і його поплічників — експерт
15:11 17.09.2019
В МЗС прокоментували чутки про можливу зустріч Зеленського з Путіним
11:15 17.09.2019
Російські медіа анонсували дату зустрічі Зеленського і Путіна
18:41 30.08.2019
МИД России прокомментировал начало работы новой Верховной Рады Украины
10:21 12.08.2019
Україна вийшла з ТОП-10 найбільших торгових партнерів Росії
10:00 24.07.2019
МЗС України відреагувало на рішення РФ щодо Гриба
15:00 22.07.2019
Суд РФ розгляне апеляцію у справі політв'язня Гриба 23 липня
18:55 12.07.2019
Путін обговорив з Радбезом РФ відносини з Україною
19:56 11.07.2019
Зеленський вперше поговорив із Путіним
16:08 10.07.2019
У Кремлі заявили про відсутність прогресу у процесі обміну затриманими між Україною та РФ
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:45 17.10.2019
Впервые из Баку в Европу по БТК отправляется контейнерный поезд
13:01 17.10.2019
Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
15:45 11.10.2019
Евороюз выделит около 13 млн евро для Азербайджана
19:30 10.10.2019
В Баку пройдет саммит Тюркского совета
Всі новини країни
Армения Армения
09:30 18.10.2019
ЮВО: Авиация российской военной базы в Армении перебрасывала аэромобильные группы и грузы в горах
20:40 16.10.2019
Авиакомпания Ryanair объявилf о начале полетов в Армению
19:40 16.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении вели огонь в горах
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:10 17.10.2019
Болгарська поліція виявила фанів, яких підозрюють в расистських образах англійських футболістів
13:30 11.10.2019
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
Всі новини країни
Греция Греция
18:30 16.10.2019
На острове Самос ожесточенные столкновения мигрантов. Ранены три человека
10:00 16.10.2019
Греция намерена купить у Франции два фрегата класса Belharra / Фото
14:45 15.10.2019
У таборі для мігрантів в Греції сталися бійки та пожежа
19:45 12.10.2019
Грецька церква визнала ПЦУ
Всі новини країни
Грузия Грузия
21:00 16.10.2019
Расчеты ЗРК «Оса» и «Стрела» ЮВО и Минобороны Абхазии отразили "авиационные удары" противника
16:45 16.10.2019
Для Грузии главную угрозу представляет российская оккупация - кандидат в главы СГБ
09:56 15.10.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отрабатывают задачи в горах и на морском побережье
08:37 15.10.2019
ЮВО: В Южной Осетии российская военная база поднята по тревоге в рамках итоговой проверки
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:20 17.10.2019
В утилізації боєприпасів у Придністров'ї має брати участь ОБСЄ - МЗС Молдови
20:20 16.10.2019
Еврокомиссия и Молдова обсудили условия второго транша макрофинансовой помощи республике
20:45 11.10.2019
У Молдові суд розпорядився арештувати олігарха-втікача Плахотнюка
19:00 10.10.2019
Молдова: Газопровод в Румынию — энергетическая и национальная безопасность страны
Всі новини країни
Россия Россия
15:00 18.10.2019
Замначальника Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
12:40 18.10.2019
Российский флот не получит атомную подлодку "Казань" в плановые сроки - глава ОСК
11:30 18.10.2019
Истребитель российского производства разбился в Венесуэле
11:00 18.10.2019
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" пришел на испытания в Белое море
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
21:10 16.10.2019
Дипломат із Румунії замінив представницю США на посаді заступника генсека НАТО
19:00 16.10.2019
Румунія відмовила в екстрадиції колишнього директора Укрспирту
19:45 15.10.2019
Прем'єром Румунії призначили Людовіка Орбана
Всі новини країни
Турция Турция
13:20 18.10.2019
Спікер Європарламенту: треба зупинити переговори про вступ Туреччини
08:15 18.10.2019
Пенс і Помпео переконали Ердогана взяти паузу в Сирії
16:45 17.10.2019
ЗМІ: Ердоган викинув лист Трампа із закликом "не бути дурнем" на смітник
15:45 17.10.2019
Глава МЗС Туреччини зустрівся з делегацією США
Всі новини країни
Украина Украина
14:40 18.10.2019
ЮВО: Зенитные комплексы Панцирь "сбивали" крылатые ракеты в оккупированном Крыму
14:20 18.10.2019
Тендер «Черноморнефтегаза» на разработку газового месторождения не состоялся
14:00 18.10.2019
ЮВО: Морпехи ЧФ провели на крымском полигоне противодесантные учения
13:40 18.10.2019
Украинский политзаключенный Шумков прекратит голодовку только после встречи с омбудсменом РФ / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд