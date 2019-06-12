Діаспора у Польщі заперечує участь представників у поїздці до окупованого Криму

11:00 18.10.2019   Крым

Жоден представник української громади Польщі не відвідував нещодавно Крим і не схвалював окупацію півострова Росією.

Як зазначив в коментарі власному кореспондентові Укрінформу голова Об’єднання українців у Польщі (ОУП) Петро Тима, громадянин РП Анджей Романчук, який був у складі делегації до Криму, насправді діє в російській громаді Польщі та тісно співпрацює з посольством РФ у Варшаві, пише Укрінформ.

“Об’єднання українців, Союз українців Підляшшя й Українське товариство заперечують, що там присутній будь-який представник української громади”,- заявив Тима.

Він додав, що туди не поїхав жоден з реальних, а не “фейкових”, представників української громади Польщі, як про це писали російські ЗМІ.

Водночас, він звернув увагу на постать громадянина РП Анджея Романчука, який був у складі так званого ознайомчого візиту представників української діаспори до Криму.

За його словами, ця людина має чітку проросійську позицію і вже не раз використовувався росіянами у пропагандистських заходах з легітимізації Криму. Тима нагадав, що раніше він вже організував поїздку польських ліцеїстів з польського міста Білосток, які перемогли у конкурсі знання російської мови, до Криму. Тоді це також викликало значний резонанс в Польщі. Крім того, свого часу він був членом осередку скандальної проросійської партії “Зміна” в Білостоці.

“Це дуже одіозна персона, яка сама шукає виходів на росіян. Він дуже прив’язаний до російських дипломатичних установ”, - констатував Тима.

Голова ОУП підкреслив, що дії росіян є зрозумілими: вони ставлять перед собою завдання перервати блокаду Криму і показати, що нібито є розумні люди в різних країнах, є громадські організації, які зацікавлені у співпраці з півостровом у складі Росії.

“Ця картинка може бути привабливою лише для тих, хто не розуміє контексту і того, як це все організовується”,- наголосив Тима.

Він також зауважив, що представники української громади в інших країнах, зокрема в Молдові та Грузії, теж спростовують фейки російської пропаганди про наявність своїх представників у Криму.

Українське товариство у Любліні у четвер оприлюднило заяву у Фейсбуці, в якій підкреслило, що жодна з українських організацій не брали і мають наміру брати участь у заходах, організованих на території окупованого Росією Криму.

“З обуренням сприймаємо поширення неправдивої інформації, що представники української громади у Польщі позитивно висловлюються про зміни, які відбуваються в Криму в умовах російської окупації. Маніпуляцією з боку російської пропаганди є поширення інформації про з’їзди чи круглі столи української діаспори в Криму, які насправді не представляють українських громад у світі, у цьому числі у Польщі”, - йдеться в заяві Українського товариства.

У ній також зауважується, що не бачать можливості брати участь у жодних заходах на території Криму, поки не буде повернуто його під юрисдикцію України.

Нагадаємо: російські ЗМІ інформували, що 13 жовтня представники української діаспори з різних країн, зокрема Польщі, Казахстану, Молдови, Білорусі, Німеччини, Киргизстану, Грузії та Болгарії прибули з візитом до Криму, де запевняли, що окупований півострів, буцімто, є російським.



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