На судноремонтне підприємство ТОВ «ЮСК Сервис» зайшов для докового ремонту корабель Морської Охорони BG63 «Павло Державін», проекту 205П, шифр «Тарантул».

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Миколаїв — місто корабелів.

Це крайній з 3-х кораблів пр. 205П, що згідно з контрактом повинні пройти ремонт. 4-го липня зайшов на ремонт BG62 «Поділля», а вже 3-го вересня цей корабель спущено на воду після завершення докової частини ремонту. 2-го жовтня зайшов на ремонт BG57 «Миколаїв». Попередній ремонт корабель BG63 «Павло Державін» проходив у 2017 році.

Відповідно до ремонтної відомості будуть виконані наступні роботи: очищення, дефектація, ремонт та фарбування зовнішньої обшивки та привального брусу, ремонт повздовжнього редану, ремонт надбудови (АМГ) та верхньої палуби, заміна протекторів корпусу, ремонт валопроводів, кронштейнів гребних валів, гребних гвинтів та стернового пристрою, ремонт якірно-швартового пристрою, ремонт донно-забортної арматури, ремонт холодильників, газовихлопів, системи охолодження ГД, системи керування ГД тощо.

Загальні характеристики корабля BG63 «Павло Державін», пр. 205П, шифр «Тарантул»:

Довжина, м – 39.80

Ширина, м – 7.91

Осадка, м – 1.96

Швидкість, вуз – 34-36

Дальність плавання, міль – 1500 (11.5 вуз), 800 (20 вуз), 500 (35 вуз)

Автономність, діб – 10

Озброєння – 2х2 30-мм АУ АК-230