Истребитель российского производства разбился в Венесуэле
|11:30 18.10.2019
|Россия
Истребитель российского производства Су-30 ВВС Венесуэлы разбился в южноамериканской стране.
Об этом в Twitter сообщил портал Webinfomil, передает ghall.com.
Позднее министр коммуникаций Боливарианской республики Хорхе Родригес подтвердил гибель двух пилотов ВВС Венесуэлы 16 октября. При этом тип разбившегося самолета в официальном заявлении Минобороны не уточняется.
По состоянию на 2018 год, Венесуэла обладала 23 самолетами Су-30МКВ.
Ранее вертолет российского производства разбился в Афганистане.
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