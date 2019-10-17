Истребитель российского производства Су-30 ВВС Венесуэлы разбился в южноамериканской стране.

Об этом в Twitter сообщил портал Webinfomil, передает ghall.com.

Позднее министр коммуникаций Боливарианской республики Хорхе Родригес подтвердил гибель двух пилотов ВВС Венесуэлы 16 октября. При этом тип разбившегося самолета в официальном заявлении Минобороны не уточняется.

По состоянию на 2018 год, Венесуэла обладала 23 самолетами Су-30МКВ.

Ранее вертолет российского производства разбился в Афганистане.