Истребитель российского производства разбился в Венесуэле

11:30 18.10.2019   Россия

Истребитель российского производства Су-30 ВВС Венесуэлы разбился в южноамериканской стране. 

Об этом в Twitter сообщил портал Webinfomil, передает ghall.com

Позднее министр коммуникаций Боливарианской республики Хорхе Родригес подтвердил гибель двух пилотов ВВС Венесуэлы 16 октября. При этом тип разбившегося самолета в официальном заявлении Минобороны не уточняется. 

По состоянию на 2018 год, Венесуэла обладала 23 самолетами Су-30МКВ. 

Ранее вертолет российского производства разбился в Афганистане.



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