Рада створила спецкомісію з питань відновлення територіальної цілісності

10:30 18.10.2019   Крым

Народні депутати створили тимчасову спеціальну комісію (ТСК) з формування та реалізації політики щодо відновлення територіальної цілісності і забезпечення суверенітету України. 

"За" проєкт постанови проголосували 316 парламентарів на вечірньому засіданні, пише ZN/UA.

ТСК створюється для забезпечення протидії можливим загрозам націнтересам України під час заходів, спрямованих на деокупацію та реінтеграцію окупованих територій України, анексованого Криму.

Комісія в закритому режимі проводитиме слухання з питань принципів та критеріїв формування, способів реалізації політики держави щодо відновлення суверенітету України на окупованих територіях. У слуханнях повинні брати участь уповноважені представники президента, Кабміну, Міноборони, Збройних сил, правоохоронних органів тощо.

Також спецкомісія готує для розгляду законодавчі пропозиції щодо відновлення територіальної цілісності і забезпечення суверенітету на окупованих територіях.

До складу комісії входять 12 депутатів, очолив її голова фракції "Голос" Сергій Рахманін, а заступником став перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Створення в парламенті Тимчасової спеціальної комісії з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України викликане подіями навколо інформації щодо "формули Штайнмаєра".

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Як і будь-яка тимчасова спеціальна комісія, передбачені ті питання, якими вона буде опікуватися. Ця ініціатива викликана тими подіями, які з'явилися після так званої інформації щодо "формули Штайнмаєра", парламент виказав свою позицію. Що принципово — до цієї Тимчасової спеціальної комісії увійшли представники всіх політичних фракцій та груп, які представлені в стінах Верховної Ради України. Це важливо, це правильно, і я впевнений, що вона досить ефективно зможе балансувати та в медійному полі, інформаційному полі", - наголосив Разумков.

Спікер уточнив, що під медійним полем він має на увазі інформаційне поле, яке "збалансує інтереси суспільства і держави в цьому питанні".



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