Российский флот не получит атомную подлодку "Казань" в плановые сроки - глава ОСК

12:40 18.10.2019   Россия

Головная подводная лодка проекта 885М "Ясень-М" "Казань" не будет сдана флоту до конца 2020 года.

Об этом сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передает Интерфакс.
       
"Она уже сделала более 12 выходов на испытаниях, работа идет. Возникают определенные проблемы, нам, похоже, придется продолжать работу весь следующий год", - сказал Рахманов журналистам в четверг.
       
Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М", являются носителями крылатых ракет "Оникс" и/или "Калибр". Головным кораблем является подлодка "Казань", которая проходит испытания. Она должна была быть передана флоту до конца 2019 года.
       
Командование ВМФ РФ и руководство ОСК ранее заявляли о планах принять "Казань" в боевой состав в 2019 году



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