Пенс і Помпео переконали Ердогана взяти паузу в Сирії

08:15 18.10.2019   Турция

Президент Туреччини Реджеп Ердоган на прохання США погодився на п'ять днів призупинити наступ на контрольовані курдами території на північному сході Сирії. 

Про підсумки переговорів із турецьким лідером повідомив віце-президент США Майк Пенс, пише ZN,UA.

"Сьогодні США і Туреччина домовилися про припинення вогню в Сирії", - заявив він на прес-конференції в Анкарі у четвер, 17 жовтня.

Американський віце-президент уточнив, що згідно з домовленістю Туреччина "поставить на 120-годинну паузу" операцію "Джерело миру", давши тим самим сирійський курдам час відійти до безпечної зони.

"Усі дії в рамках операції "Джерело миру" будуть припинені, а сама операція повністю зупинена аж до повного завершення відведення", - пояснив Пенс.

Він також запевнив, що Вашингтон підтримує контакт із "Загонами народної самооборони" Сирійського Курдистану, і США допоможуть їм відійти до "зону безпеки" за 30 км від кордону з Туреччиною.

За словами Пенса, Туреччина зобов'язалася не вести бойових дій проти мешканців сирійського міста Кобані, населеного переважно курдами.

Крім того, США і Туреччина підтвердили зобов'язання протидіяти терористичному угрупованню "Ісламська держава" і співпрацювати в питанні центрів тримання полонених бойовиків ІДІЛ. Це питання піднімалося в ході переговорів, так як в таборах на контрольованій курдами території тримають десятки тисяч полонених ІДІЛівців.

До складу очолюваного Пенсом дипломатичного десанту в Туреччині також увійшли державний секретар Майк Помпео, радник президента США з питань національної безпеки Роберт О'Браєн і спецпредставник з питань Сирії Джеймс Джеффрі.

Нагадаємо, 9 жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив про початок військової операції "Джерело миру" на північному сході Сирії. Турецьке керівництво планує створити в регіоні буферну "зону безпеки" і переселити туди, очевидно, після вигнання курдів близько 2 млн сирійських біженців. Ця операція стала третьою на території Сирії, їй передували "Щит Євфрату" й "Оливкова гілка".

Євросоюз, НАТО і Ліга арабських держав засудили Туреччини і закликав Анкару припинити операцію в Сирії. Рада Безпеки ООН не змогла узгодити резолюцію у зв'язку з вторгненням Туреччини в Сирію.

США запровадили санкції проти Міністерства оборони і Міністерства оборони Туреччини. При цьому Трамп наказав вивести з півночі Сирії американські війська, які були для Туреччини стримуючим фактором.

На тлі турецького наступу курди уклали союз із режимом Башара Асада.



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