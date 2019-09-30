Президент Туреччини Реджеп Ердоган на прохання США погодився на п'ять днів призупинити наступ на контрольовані курдами території на північному сході Сирії.

Про підсумки переговорів із турецьким лідером повідомив віце-президент США Майк Пенс, пише ZN,UA.

"Сьогодні США і Туреччина домовилися про припинення вогню в Сирії", - заявив він на прес-конференції в Анкарі у четвер, 17 жовтня.

Американський віце-президент уточнив, що згідно з домовленістю Туреччина "поставить на 120-годинну паузу" операцію "Джерело миру", давши тим самим сирійський курдам час відійти до безпечної зони.

"Усі дії в рамках операції "Джерело миру" будуть припинені, а сама операція повністю зупинена аж до повного завершення відведення", - пояснив Пенс.

Він також запевнив, що Вашингтон підтримує контакт із "Загонами народної самооборони" Сирійського Курдистану, і США допоможуть їм відійти до "зону безпеки" за 30 км від кордону з Туреччиною.

За словами Пенса, Туреччина зобов'язалася не вести бойових дій проти мешканців сирійського міста Кобані, населеного переважно курдами.

Крім того, США і Туреччина підтвердили зобов'язання протидіяти терористичному угрупованню "Ісламська держава" і співпрацювати в питанні центрів тримання полонених бойовиків ІДІЛ. Це питання піднімалося в ході переговорів, так як в таборах на контрольованій курдами території тримають десятки тисяч полонених ІДІЛівців.

До складу очолюваного Пенсом дипломатичного десанту в Туреччині також увійшли державний секретар Майк Помпео, радник президента США з питань національної безпеки Роберт О'Браєн і спецпредставник з питань Сирії Джеймс Джеффрі.

Нагадаємо, 9 жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив про початок військової операції "Джерело миру" на північному сході Сирії. Турецьке керівництво планує створити в регіоні буферну "зону безпеки" і переселити туди, очевидно, після вигнання курдів близько 2 млн сирійських біженців. Ця операція стала третьою на території Сирії, їй передували "Щит Євфрату" й "Оливкова гілка".

Євросоюз, НАТО і Ліга арабських держав засудили Туреччини і закликав Анкару припинити операцію в Сирії. Рада Безпеки ООН не змогла узгодити резолюцію у зв'язку з вторгненням Туреччини в Сирію.

США запровадили санкції проти Міністерства оборони і Міністерства оборони Туреччини. При цьому Трамп наказав вивести з півночі Сирії американські війська, які були для Туреччини стримуючим фактором.

На тлі турецького наступу курди уклали союз із режимом Башара Асада.