Центр судоремонта "Звездочка" проводит запрос котировок с ограниченным перечнем участников на поставку системы пожаротушения тонкораспылённой водой.

Как следует из данных ЕИС в сфере закупок, подведение итогов процедуры на поставку оборудования стоимостью 788,6 млн рублей, запланировано на 6 декабря 2019 года, пишет sudostroenie.info.

Согласно техническому заданию, система пожаротушения будет установлена на тяжёлом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" проекта 11435 (заводской номер 105).

Напомним, завершение работ по восстановлению технической готовности единственного российского авианосца запланировано на 2021 год.

Фото: Минобороны России